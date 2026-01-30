Explican por qué ambulancias permanecen en emergencia

Ante la denuncia realizada por Listín Diario sobre la retención de ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la Cruz Roja y otras entidades en el área de emergencias del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Baez, José Luis Bautista Sosa, director del centro, explicó que esta situación responde a la alta demanda que tiene el hospital por ser un centro de referencia para la región.

“Nosotros estamos prestos a brindar los servicios de calidad y humanizados; pero ustedes saben que este hospital recibe pacientes de las 14 provincias, podemos poner cien camas y las cien camas las vamos a llenar”, explicó.

Bautista destacó que el equipo que dirige está enfocado en dar los servicios con calidad, ya que entiende que la demanda del centro es tan alta que es muy difícil suplirla.

“La población debe de entender que el gran flujo de pacientes que viene acá, quizás no podemos darle una respuesta inmediata y eso nos hace retrasar un poquito lo que es ofrecerle una cama desde que llega”, enfatizó el director del centro.

En cuanto al uso de las camillas de las ambulancias dentro del hospital, Bautista explicó que hay un protocolo a seguir desde que el paciente llega a la emergencia.

“Nosotros, primero tenemos que evaluar el paciente, luego de que se evalúa determinamos si se ingresa o no se ingresa, pero ese paciente si no está la camilla disponible lo dejamos dentro de la emergencia en la camilla de la ambulancia”, afirmó.

Bautista manifestó que los pacientes permanecen en las camillas de las ambulancias, y por ende, las ambulancias son retenidas durante el tiempo que sea necesario para completar las evaluaciones médicas, proceso que se realiza sino tienen camillas disponibles, a fin de evitar posibles lesiones adicionales. “Es preferible que en esa misma camilla nosotros vamos y le hacemos los estudios y ya luego, si se determina que se va a ingresar, lo colocamos en una camilla nuestra y se despacha la ambulancia”, explicó.

pacientes referidos

Explicó que los pacientes pueden llegar al Cabral y Báez por una emergencia o porque son referidos y en ambos casos el protocolo es distinto.

“Entiendan que hay dos formas de que los pacientes puedan llegar acá, una es por el 911 y otra por el CRUE. El CRUE sí planifica los traslados hacia el hospital, cuando llegan esos pacientes nosotros sí tenemos que tener una cama para ese paciente porque ya fue coordinado. Ahora bien si el paciente nos llega con una ambulancia privada, muchas veces ventilado yo no tengo ese cubículo disponible, tengo que retener un poco ese paciente ahí hasta que yo pueda organizar ese espacio donde se va a poner ese paciente”.

En el caso planteado por este medio, de un paciente referido desde el hospital de Navarrete y que la ambulancia que lo trasladó permaneció en el centro desde las 9:00 de la mañana hasta pasada a las 4:00 de la tarde, explicó que no se agotaron los protocolos antes de ser trasladado.

“Ese paciente que hace referencia de Navarrete no estaba coordinado con nuestra institución para ese traslado en ese momento, entonces hubo un fallo en coordinar ese traslado desde Navarrete para referirnos ese paciente al hospital José María Cabral y Báez, pero aún así se le brindó la atención médica”.

otras ambulancias

Al culminar la exposición del director del hospital, este medio se percató de dos ambulancias que permanecían aparcadas en el área de emergencia, de la cuales una acababa de llegar y la otra, se encontraba en el lugar desde antes de iniciado del encuentro con los medios.

Además, el director explicó que muchos pacientes llegan con la expectativa de contar con una cama de inmediato, lo cual, admitió, no siempre es posible debido a la alta ocupación.

“Las camas están para el primer paciente que llegue; si están disponibles, no se van a guardar para ningún paciente privado”, puntualizó.

pacientes extranjeros

Finalmente, Bautista Sosa se refirió al tema del cobro a extranjeros, señalando que todo paciente tiene garantizado el acceso a los servicios de salud, aunque en el caso de los ciudadanos de otros países se les aplica una cuota de recuperación.

Indicó que los montos varían según el tipo de atención, estableciendo tarifas como RD$2,500 por emergencias y RD$3,500 por día cama, lo que incluye medicamentos, alimentación y servicios básicos.

“Es una cuota mínima para decir que se está cobrando algo”, concluyó.

protocolo del 911

El protocolo que sigue el personal que trabaja en la ambulancia, ya sea del 911 o de la Cruz Roja, indica que no pueden ni deben moverse del lugar hasta que su paciente sea recibid, esto implica que deben permencer allí, por horas inexactas.

“Si se vacía una camilla en la emergencia, nosotros presionamos para que nos reciban, porque si no, se olvidan de ti, puedes pasar el día entero esperando”, expresó un miembro del servicio de ambulancias, cuya identidad es resguardada por motivos de seguridad.

“Muchas veces llevamos a los pacientes y no tienen oxígeno en la emergencia. Uno trae el paciente, tomando el riesgo de venir rápido, y ellos lo dejan ahí en una camilla, a veces no le hacen ni caso al paciente”, indicó.

Personal de ambulancias explicaron a este medio que antes de llegar al Cabral y Báez con un paciente trasferido, el centro de salud hace la gestión primero, asegurándose que el hospital de tercer nivel tiene el espacio y las condiciones para recibirlo. Sin embargo, cuando llegan, no son recibidos de inmediato.

“Llaman primero, aquí te dicen que sí, que lo mandes y cuando uno llega, nadie está esperando. Saben que lo tienen que recibir, pero no lo hacen”, puntualizaron.

Aseguraron que esta situación se replica en la mayoría de hospitales públicos de Santiago y otras partes. En las clínicas privadas, lo máximo que una ambulancia puede esperar es media hora.

Asimismo, establecieron que la excepción se presenta solo en la maternidad del Hospital Presidente Estella Ureña y el Hospital Infantil Regional Universitario doctor Arturo Grullón, debido a que las embarazadas y niños siempre son prioritarios.