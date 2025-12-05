Hospitales con alta presión de pacientes con virus respiratorios

Un incremento significativo de consultas y hospitalizaciones pediátricas, sobre todo por bronquiolitis y neumonía, están registrando los establecimientos de salud del país, provocada por un importante aumento de varios virus respiratorios, sobre todo del Sincitial Respiratorio (VSR).

De acuerdo al informe correspondiente a la Semana Epidemiológica 47, la vigilancia centinela evidencia una presión viral intensificada, encabezada por un aumento notable de los casos del Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que alcanza su nivel más alto del año y supera ampliamente los valores observados en 2024.

Este comportamiento, de acuerdo al reporte oficial, se manifiesta en un incremento significativo de consultas y hospitalizaciones pediátricas, particularmente por bronquiolitis y neumonía, y está asociado a un patrón epidémico más temprano, más intenso y de mayor duración en 2025.

Indica que las lluvias recientes, la humedad sostenida y las variaciones térmicas han favorecido la transmisibilidad y persistencia del VSR, potenciando su impacto en la demanda asistencial.

Otros virus

Además del VSR, se mantiene la cocirculación simultánea de otros virus respiratorios en niveles bajos a moderados, como son los de la influenza A(H3N2), influenza A(H1N1) pdm09, influenza B/Victoria, SARS-CoV-2, adenovirus, metapneumovirus y parainfluenza.

El sistema de vigilancia epidemiológica advierte que la concurrencia de múltiples virus incrementa el riesgo de coinfecciones; exacerbar enfermedades respiratorias crónicas, como asma, EPOC, cardiopatías y eleva la probabilidad de complicaciones y hospitalizaciones en personas vulnerables.

Destaca que este patrón no es aislado, ya que países de la región, como Estados Unidos, Canadá, México y naciones del Cono Sur, reportan un comportamiento similar, con un VSR adelantado y una temporada respiratoria más activa de lo habitual.

El Ministerio de Salud Pública asegura que ha fortalecido la vigilancia virológica, ampliado el muestreo centinela y reforzado el monitoreo de la ocupación de unidades de cuidados intensivos neonatales y pediátricas (UCIN y UCI), activando rutas de referencia rápida para casos graves.

Paralelamente, agrega la institución, se intensifica la vacunación contra influenza en grupos prioritarios como embarazadas, adultos mayores, niños pequeños y personal de salud como estrategia clave para reducir complicaciones, hospitalizaciones y mortalidad.

En el ámbito comunitario, destaca que se han reforzado las medidas preventivas, promoviendo la ventilación adecuada de espacios, el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios, la higiene respiratoria (cubrirse al toser o estornudar), el lavado frecuente de manos, la reducción del hacinamiento en centros educativos y estancias infantiles, y la consulta oportuna ante signos de alarma.

RD empezará a vacunar contra la influenza a mediados de noviembre Lea también

Infecciones respiratorias graves

El informe detalla que, durante la última semana de reporte, se notificaron 40 casos sospechosos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en República Dominicana, cifra ligeramente mayor que en 2024, cuando se reportaron 35 casos.

Los reportes son provenientes de Santo Domingo, San Cristóbal, Distrito Nacional y Santiago, provincias que concentran la mayor demanda hospitalaria y, por tanto, una mayor captación de cuadros respiratorios graves.

En lo que va de año el país registra un acumulado de 1,559 casos sospechosos, cifra similar a 2024, con una variación global moderada de +17 %. Las provincias con mayor carga acumulada son Azua, Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal y Distrito Nacional.

En cuanto a la gravedad del evento, no se reportaron defunciones en la semana 47, aunque en el acumulado anual se registran 54 muertes, 14 de ellas ocurridas en Santo Domingo, 13 en Santiago, seis en San Cristóbal y siete en el Distrito Nacional.

El Ministerio de Salud Pública reforzó el llamado a la población para mantener las medidas de prevención frente a las enfermedades respiratorias, promoviendo el uso de mascarilla en espacios cerrados o ante la presencia de síntomas gripales, así como el lavado frecuente de manos y la adopción de prácticas de higiene respiratoria.

Dengue

Respecto a los reportes de dengue, el informe epidemiológico señala que en la semana 47, se notificaron 38 casos sospechosos, sin casos confirmados, concentrados mayormente en Santo Domingo, seguida de notificaciones en Distrito Nacional (1), La Vega (2), María Trinidad Sánchez y Monte Cristi. Adicionalmente, se registraron casos en San Pedro de Macorís, San Juan, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y Monseñor Nouel.

En lo que va de año, el acumulado es de 1,811 casos sospechosos de dengue y 273 casos confirmados, cifras que representan una disminución importante en comparación con el mismo período de 2024, cuando se notificaron 10,159 casos sospechosos y 1,315 casos confirmados.

La mayor carga de casos confirmados de dengue se concentra en la población infantil y adolescente, con picos claramente definidos en los grupos de 1 a 9 años y de 10 a 19 años.

La malaria

Sobre la malaria o paludismo, una enfermedad en proceso de eliminación en República Dominicana, indica el informe que en lo que va de año mantiene una transmisión localizada, con 50,365 casos sospechosos y 836 casos confirmados, lo que equivale a una incidencia acumulada nacional de 8.61 por 100,000 habitantes, inferior al 10.38 registrado en 2024.

La mayor concentración de sospechosos se observa en provincias históricamente endémicas o con antecedentes de brotes: Santo Domingo, San Juan y Azua, áreas que comparten determinantes ecológicos y sociales que favorecen la proliferación del vector, como zonas agrícolas húmedas, movilidad laboral y presencia de viviendas próximas a cuerpos de agua.

Entre los casos confirmados, la transmisión activa se focaliza en Azua, San Juan, Elías Piña, Santo Domingo e Independencia.

Leptospirosis

A nivel nacional, en lo que va de año, el sistema reporta 15 muertes, 310 casos sospechosos, 156 casos confirmados de leptospirosis, lo que representa una letalidad de 4.84 %.

Indica que durante la Semana Epidemiológica 47, la leptospirosis en República Dominicana presenta un comportamiento estrechamente vinculado a las lluvias intensas e inundaciones recientes, provocadas especialmente tras el impacto de la tormenta tropical Melissa, que incrementó la exposición de la población a aguas contaminadas, suelos anegados y ambientes favorables para la proliferación de roedores, principales reservorios del agente causal.

La distribución geográfica evidencia que la mayor carga de sospechosos se concentra en provincias severamente afectadas por las inundaciones, destacándose Santo Domingo, con 50 casos, seguido por Santiago, La Altagracia, Puerto Plata y Duarte.

En cuanto a los casos confirmados, se destacan Santo Domingo, La Altagracia y Santiago. Respecto a la mortalidad, se registraron 15 defunciones, de las cuales el 27 % ocurrió en Santo Domingo y el 13.3 % en La Vega.

El Ministerio de Salud Pública indicó que reforzó la respuesta frente a la leptospirosis tras las recientes lluvias, intensificando la vigilancia activa de febriles, la toma de muestras y la notificación inmediata en SINAVE.

A nivel comunitario, se ejecutaron operativos de limpieza de cañadas, control de roedores, eliminación de aguas estancadas y distribución de cloro, junto con acciones de educación preventiva dirigidas a poblaciones de mayor riesgo.