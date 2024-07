Joven pudo morir por la confusión de leptospirosis con gripe

“Sentí fiebre, mucha fiebre, llegué a tener hasta 39 grados. Mucho dolor de cuerpo y fatiga”. Con estos síntomas llegó el joven Erick Mathiasen el pasado lunes 1 de julio a la emergencia de una clínica en Santo Domingo.

Fue hidratado con sueros intravenosos por varias horas y lo enviaron a su casa pensando que tenía un virus gripal, pero se trataba de leptospirosis, una enfermedad infecciosa de la que nunca había oído hablar.

En República Dominicana, la leptospirosis es la enfermedad bajo vigilancia epidemiológica que más muertes ha causado este año, con un total de 24, casi el triple que el dengue, mientras los casos acumulados suman 292, de acuerdo a los informes oficiales.

Erick, con 26 años de edad, residente en un sector de clase media, no sabe cómo contrajo la bacteria leptospira, que se transmite por la orina de ratas, aunque también de perros, vacas, cerdos, caballos y otros animales silvestres. Él recibió el diagnóstico de un médico internista, cinco días después del cuadro febril.

“El miércoles me dio un ataque de hipo muy fuerte, casi me asfixio y fui a un médico internista y me mandó a hacer unos exámenes, incluyendo de la leptospirosis””, cuenta el joven, quien el jueves pasado se hizo las pruebas. Lo resultados salieron el viernes al mediodía y al dar positivo, el médico lo hospitalizó.

“Yo no conocía la enfermedad, cuando me dijeron que era fuerte, que era mortal, que me podía provocar hasta la muerte, ya yo no tenía ningún síntoma”, cuenta el joven a Listín Diario.

Le preocupa que otras personas puedan morir por falta de un diagnostico a tiempo, dada la similitud que tiene los síntomas con la influenza, el Covid-19, la malaria o dengue. Aunque la leptospirosis da fuertes dolores en las piernas, ese síntoma él no lo presentó.

Aunque es una enfermedad vinculada a personas que viven en lugares con poca higiene, hacinamiento y concentraciones de agua contaminadas, la realidad es que el riesgo es latente para todos.

“Eso proviene de la orina de los ratones, no sé si yo habré consumido algo que quizás un ratón lo orinó, puede ser una lata de cerveza o también si me mojé o pisé un lugar con orina de ratón, pero al final no puedo decir con certeza con qué me contagié, pero le puede pasar a cualquiera, al fin y al cabo no tiene que ver con la clase social, nos puede pasar a todos, nadie es indestructible”, explicó Mathiasen.

Tratamiento

El tratamiento suministrado a Erick fue mayormente antibióticos. Le dieron de alta dos días después, el pasado domingo, con recomendación de continuar los fármacos por siete días más, guardar reposo y evitar golpes debido a la debilidad de los vasos sanguíneos. También, llevar alimentación adecuada basada en vegetales y proteínas, evitando comida frita.

Campaña de orientación

Erick pide que en el país haya una campaña de orientación sólo para prevenir esta enfermedad, así como se habla de dengue y Covid.

”Pudieran difundir el mensaje, hablar en las escuelas, en las redes sociales, informar, porque al fin y al cabo a cualquiera nos puede pasar sin saber, es una enfermedad mortal que si no la descubren a tiempo puede morir”. ERICK MATHIASEN JOVEN DE 26 AÑOS

Síntomas

La Organización panamericana de la Salud (OPS) detalla las categorías clínicas asociadas a la leptospirosis, que pudiera iniciar con leves síntomas similares a la gripe.

Los síntomas más frecuentes son fiebre; dolor de cabeza, mialgia (en particular en el músculo de la pantorrilla), infección conjuntival, ictericia y malestar general, entre otros.

El período de incubación es de 5 a 14 días, con un rango de 2 a 30 días, y fácilmente puede ser confundida con otras enfermedades comunes en los trópicos, como el dengue y algunas fiebres hemorrágicas.

El diagnóstico de la leptospirosis debe ser considerado en cualquier paciente que presente fiebre súbita, escalofríos, inyección conjuntival, dolor de cabeza, mialgia e ictericia.