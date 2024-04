Médicos protestan ante Suprema Corte contra las últimas condenas por mala práctica

Gritando “somos médicos, no somos criminales”, cientos de médicos se congregaron ayer frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia para protestar en contra de las últimas condenas a clínicas y hospitales por supuesta mala práctica profesional.

Encabezados por el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Waldo Ariel Suero, los galenos acudieron a media mañana cubiertos con sus batas para hacer su demostración en contra de lo que han definido como un “festival de condenas”.

“No estamos pidiendo impunidad, solo garantía para que se administre la justicia con equidad e imparcialidad”, dijo Suero, quien admitió que algún caso de los presentados en los servicios médicos correspondan a mala práctica, sin embargo, dijo que “la enorme mayoría” y los últimos casos referidos por la Suprema son una injusticia.

Expresó que ante cualquier demanda lo correcto es que se realice una profunda investigación a los mecanismos y procedimientos legales.

Manifestó que con esas decisiones los más perjudicados serán los pacientes, debido a que los servicios médicos se elevarán a niveles económicamente insostenibles. Una comisión de dirigentes médicos ingresó hasta el despacho del presidente de la Suprema donde entregó un documento reclamando el cese de la persecución al ejercicio de la medicina.

Suero citó el caso del hospital traumatológico Ney Arias Lora, perteneciente al Servicio Nacional de Salud (SNS), condenado a pagar 10 millones de pesos, lo que a su juicio agotaría su presupuesto en el pago de demandas.

“Con dos o tres demandas más se le va el presupuesto. Ese hospital (Ney Arias Lora) asiste consultas, procedimientos de cirugías más de veinte mil pacientes, dos o tres pacientes se van a llevar el presupuesto entero de ese hospital, pacientes que fueron asistidos por ese hospital, que gastaron millones de pesos en su asistencia”, deploró el dirigente del CMD.

En cuanto a la última condena realizada al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Julio Landrón, director de este centro hospitalario, señaló que “la SCJ no aceptaron peritaje, ver las guías de manejo de los pacientes ni verificaron en el área real para corroborar si existe o no lo que ellos hablaron”. Al tratarse de la bacteria, Escherichia coli, Landrón dijo que la misma no se desarrolla en ningún hospital, mientras indicaba lo contrario al referirse que está en los hogares.

“Nos intranquiliza el hecho de que existe una predisposición marcada desde las instancias judiciales del país de que se enfoque a los profesionales de la medicina como si fuéramos villanos, delincuentes o criminales y culpable de las complicaciones que muchas veces provocan algunas enfermedades”, dijo Suero.