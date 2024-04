La insalubridad atenta contra el plan antidengue

Los cúmulos de basura y la acumulación de aguas estancadas en diferentes sectores del Gran Santo Domingo han despertado la preocupación de muchos dominicanos, en momentos en que el Ministerio de Salud Pública lleva a cabo su Jornada Nacional Contra el Dengue.

Mientras las brigadas acuden casa por casa a los sectores, hay localidades que tienen que convivir con la otra cara de la moneda ante la realidad que les embarga y que denota la insalubridad en la que se ven desenvueltas sus actividades cotidianas y laborales.

Helen Amparo, quien trabaja en una ferretería ubicada en La avenida Isabel Aguiar, expresó su intranquilidad por la cantidad de basura acumulada en las calles y callejones de su sector y la poca frecuencia con la que, según afirmó, ha visto a los camiones de basura.

“Demasiada basura en las calles y callejones, por eso es que aquí cuando llueve las aceras y los contenes se tapan por la basura que hay. El camión solamente pasa, y a veces ni se para y dura mucho por pasar por los barrios”, sostuvo Amparo.

En la avenida Charles de Gaulle esquina Felipe Alfau, sentada en su negocio de venta de comida, vio Dolores Acevedo pasar el camión de basura obviando las bolsas de desechos en el área que los residentes de la zona han utilizado como depósito, ya que, según sostuvo, el camión no realiza el recorrido completo.

“Pasa por la Charles, pero no entra directamente a las intersecciones del sector, por ende la gente tiende a tirar la basura en la esquina, porque como al no entrar no se la van a comer, lógico. Ya tú puedes ver que ellos pasan derecho, no se han detenido”, dijo Acevedo.

La misma situación atraviesan los habitantes en el Mirador del Este, en la calle Iberoamericana, donde los montones de basura adornan esta vía, y según los moradores, “el camión pasa pero no se la lleva toda”.

Sin embargo, desde el pasado martes la Jornada Nacional Contra el Dengue se puso en marcha con un llamado a eliminar criaderos, limpiar los entornos de los hogares, tapar el agua que se almacena, acudir al médico ante los primeros síntomas y evitar automedicarse.

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, se cría en agua limpia almacenada o estancada.RAÚL ASENCIO/LD

Pero precisamente un entorno limpio es lo que anhela Cáliz María Cuevas, quien vende café y panes desde hace dos años en una de las calles afectadas por la gran cantidad de agua contaminada estancada en el sector Libertador de Herrera.

“Ya tú vez la muestra como es, todos los filtrantes están tapados. Aquí no hay un filtrado que sirva y el ayuntamiento ni está pasando por aquí a barrer”, manifestó Cuevas.

Falta de horario fijo y educación

En el sector Los Ríos, donde los largos caminos de basura tampoco faltan, varios moradores afirman que lo que hace falta es un horario de recogida de basura fijo y educar a la población para combatir la contaminación.

Precisan que el camión pasa con frecuencia por esta zona, pero a las pocas horas los resientes vuelven a lanzar basura a las vías públicas.