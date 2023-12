Arapf aconseja el uso prudente de medicamentos durante festejos de navidad

La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (Arapf) ha aconsejado el uso adecuado de medicamentos en la temporada navideña, destacando precauciones como evitar la combinación con alcohol, tener en cuenta la ingesta de alimentos y no automedicarse.

La entidad destaca la importancia de no automedicarse productos bajo prescripción y fomentar el autocuidado responsable.

Recuerda que la navidad es una época muy esperada por los dominicanos, conlleva celebración y vacaciones colectivas que muchos aprovechan para descansar lejos del estrés laboral, pero algunos enfrentan otro tipo de estrés debido a los excesos en comidas y bebidas en las actividades de fin de año.

En un documento de prensa, la entidad agrega que con el objetivo de promover festividades saludables para toda la familia insta a la población a un uso prudente y responsable de los medicamentos ante posibles excesos.

Ofrece además, algunas recomendaciones o pautas para el autocuidado responsable durante esta temporada festiva.

A través de la “Guía de Buenas Prácticas para Seguridad del Paciente”, la institución explica la reacción que se genera entre dos o más medicamentos, o entre un medicamento y un alimento, bebida o suplemento y cómo puede afectar el funcionamiento esperado de un medicamento o provocar efectos indeseados.

Entre sus recomendaciones están el no combinar medicamentos con bebidas alcohólicas; tener en cuenta qué medicamentos tomar ante el exceso de alimentos; tener cautela con los medicamentos naturales; no combinar dos medicamentos; no automedicarse y asumir el autocuidado responsable.