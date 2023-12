Foro concluye que la IA beneficia el ejercicio de la medicina sin romper el vínculo médico-paciente

La inclusión de las herramientas que proporciona la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema de salud dominicano ofrece grandes beneficios para todos los actores del sistema, pero no puede ni debe reemplazar las funciones del ser humano, sobre todo en lo relativo a la ética y a su capacidad de ejercer la profesión enfocado en el bien del paciente.

Esa es una de las conclusiones a que arribaron actores del sistema de salud dominicanos reunidos en el Primer Foro Nacional de Salud e Inteligencia Artificial realizado en el país durante un día completo, por iniciativa del periódico Listín Diario y que contó con el auspicio del Ministerio de Salud Pública y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Tras dar una mirada amplia a la utilización de estas herramientas desde el punto de vista internacional, local y de la bioética en salud, los participantes estuvieron de acuerdo en que las ventajas de la IA en el sistema de salud son muchas, pero que se debe tener mucho cuidado en su uso y tener mucha supervisión para garantizar que su utilización sea siempre para el bien del paciente, salvaguardando su seguridad, su consentimiento, su derecho y su intimidad.

Protagonista virus reina

Al esbozar la relatoría general del cierre del Primer Foro de Salud e IA, la doctora Cecilia Buchanan Vivot, destacó entre los mensajes que quedaron claros del evento es la convicción de que la IA beneficia a todos los actores del sistemas de salud, pero no puede reemplazar todas las funciones del ser humano, sobre todo su capacidad de amar, que está vinculada a desear el bien.

Además de que como país hay muchos retos pendientes en su aplicación como son la ética, la formación de recursos humanos para su buen ejercicio y de los formadores de recursos humanos para incluirla en los servicios, financiamiento, costos, garantizar la inclusión, crear políticas de investigación e infraestructura requerida.

Es indudable, señaló Buchanan Vivot, que todos los actores del sistema podemos “beneficiarnos de la inteligencia artificial, pacientes, recursos humanos de salud, aseguradoras, rectoría y la academia” y que en todos esos procesos de avances hacia mejores tecnologías, el ser humano debe ser el centro.

Dijo que la data es la protagonista, porque es poder económico, político y de decisión, por lo que la ética debe ser la reina en todo este proceso.

En todos los niveles

Buchanan Vivot expresó que la IA debe alimentarse con el objetivo de mejorar la salud de la población y que tal como lo manifestaron todos los expositores en el foro, puede aplicarse en todos los niveles de salud, en la predicción, en la investigación, en la educación en salud, en el apoyo diagnóstico, prevención, análisis de datos, cierre de brecha y tratamiento.

Además, debe servir en todos los componentes de un sistema de salud, como son el político, de financiamiento, gestión de suministro, servicios, sistemas de monitoreo y en la prestación de los servicios de salud.

No se debe obviar, agregó la relatora, que lo primero que se debe quedar claro es por el derecho a la salud, tanto desde el punto de vista de los derechos humanos como lo consagrado en el artículo 61 de la Constitución dominicana.

Señaló que la tecnología médica, incluyendo la IA, viene a dar soporte y si esas herramientas no se alinean con ese objetivo, se empezaría a tambalear.

El balance

Destacó los juegos de palabras que más se mencionaron durante todo el desarrollo del evento, realizado en la sede del campus Santo Domingo de la PUCMM, entre ellas redes neuronales, big data, ciberpsicología, validación de aplicaciones, realidad virtual, realidad aumentada, tecnología inmersiva, huellas digital, psicometría, machine learning, robot y asistentes virtuales, visión holística, ser humano como centro, habilidades sociales, inteligencia emocional, liderazgo, sensibilidad social, trabajo en equipo, alegría, paz, esperanza, felicidad, valores, sabiduría, honestidad, empatía.

La actividad fue encabezada por el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera; el rector de la PUCMM, reverendo Secilio Espinal y el director de Listín Diario, Miguel Franjul.

Como expositores y panelistas participaron los doctores Javier González Rey y Julio Peguero Moreno, como expertos internacionales y a nivel local los doctores Hazim, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SENASA); Héctor Sánchez Navarro, del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS); José Rafael Yunen, presidente del Consejo de Directores de Grupo Yunen ; por la PUCMM, Kiero Guerra, profesor e investigador y Zoilo García, investigador de realidad virtual aumentada en Salud Mental y Raúl Roa, CEO Tagshelf.

También los doctores Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública; Marcos Núñez, profesor y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana (UNIBE); Renato González, coordinador de Maestría en Ciencias de Datos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); Aura Celeste Fernández, presidenta del Consejo Nacional de Bioética y Salud (CONABIOS); Ricardo Elías Melgen, director de Salud de la Población y Funciones Esenciales del Ministerio de Salud Pública y Rodolfo Núñez Musa, del Comité de Ética Independiente Two Oceans in Health/CENISMI, bajo la conducción del investigador Eddy Pérez Then.