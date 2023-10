Médicos del hospital de la Policía denuncian tienen tres meses sin cobrar y están siendo cancelados

La mañana de este jueves, decenas de médicos del Hospital General Docente de la Policía Nacional denunciaron que llevan tres meses sin recibir su salario correspondiente y que están siendo desvinculados del centro sin razón aparente.

"Queremos soluciones", fue la frase que vociferó el grupo de especialistas a las afueras del centro y al otro lado de la calle como modo de protesta por la acción que catalogaron como "abusiva", de parte de las autoridades del centro hospitalario.

Uno de los doctores, Jhonash Peña, explicó que fue en el mes de julio que inició el malestar cuando fueron despedidos varios de sus compañeros médicos, y otros a quienes no les habían realizado el depósito de su salario.

"Estamos reclamando el derecho que tenemos por ley como personas que tenemos familia. Tenemos tres meses sin cobrar un solo peso y viniendo a trabajar día tras día al hospital, sacrificándonos por nuestros pacientes... en donde muchos de nosotros no tenemos ni siquiera seguro médico", dijo Peña.

Reclamó que muchos de sus colegas que están viviendo esta situación tienen niños y familiares que dependen de ellos y "no se nos ha dado explicación de qué está pasando en el hospital".

"Es una burla, un irrespeto, irresponsabilidad, un abuso hacia el personal del hospital que trabajó en la pandemia", manifestó con notable enojo.

Video Decenas de médicos del Hospital General Docente de la Policía Nacional



También Yandra Evangelista, enfermera y encargada del área de vacunación, expresó que fue desvinculada y no le han pagado el dinero de su liquidación.

Evangelista, quien se encuentra en estado de gestación, dijo que acepta la cancelación, sin embargo, necesita el dinero por el tiempo trabajado.

Aseguró que a los que les estaban pagando 33 mil pesos solo les dan 10 mil.

"Yo estoy en una situación embarazada, ellos me dieron mi carta de desvinculación, pero no me pagan mi dinero y nosotros con problemas encima... El banco arriba de uno y nuestros hijos pasando trabajo, que lo tuvimos que inscribir tarde por falta de dinero", dijo.

Los médicos dijeron que están cansados de cuentos y atribuyeron la situación a un supuesto desfalco de lo que solo se habla por los pasillos y que "se trata de ocultar para que nadie se enteren".

Afirmaron que han cumplido con todas sus horas y sus días, porque le han amenazado con que si no cumplen es "abandono de trabajo".

Los médicos responsabilizaron a la Policía Nacional si les pasa algo por la protesta que realizan.