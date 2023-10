Dengue se expande sin control por todo el país

Mientras la capacidad de respuesta de los centros de salud públicos y privados continúa desbordada ante la cantidad de pacientes febriles con sospecha de dengue que reciben diariamente, los registros oficiales de muertes confirmadas por dengue se elevaron a 11 esta semana, dos más que los notificados la semana anterior.

Los casos sospechosos de la enfermedad captados por el sistema de vigilancia epidemiológica alcanzan los 12,991, unos 1,108 más que los reportados la semana pasada.

Aunque aseguran que no todos los casos febriles que acuden a los centros de salud son a causa del dengue, las autoridades sanitarias insisten a las familias a no quedarse en casa y acudir al médico ante el primer síntoma de fiebre para evitar complicaciones y muertes.

Aseguran que no escatiman esfuerzos para enfrentar la epidemia y que las labores de eliminación de criaderos del mosquito transmisor son constantes, pero que las familias tienen que colaborar para evitar la reproducción del mosquito, ya que cuando sus brigadas hacen la limpieza, cuando vuelven a la semana siguiente encuentran la misma condición de riesgo.

Alta ocupación

Ayer de 338 camas habilitadas para pacientes sospechosos de dengue que tiene el Servicio Nacional de Salud (SNS) en hospitales del Gran Santo Domingo, sólo 31 estaban disponibles en centros de algunos municipios donde la demanda de atención es menor, mientras hospitales pediátricos como el doctor Hugo Mendoza y el Robert Reid Cabral mantenían ayer 87 y 51 pacientes ingresados, respectivamente. Además del Hugo Mendoza y Robert Reid Cabral, los centros de salud que mayor cantidad de pacientes con signos de alarma por dengue han atendido son el Centro Médico UCE, el hospital Jaime Mota, el Marcelino Vélez Santana, el infantil Arturo Grullón y la Clínica Unión Médica del Norte.

Al dar a conocer los detalles del comportamiento del dengue, el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, aseguró que el 63% de los casos de pacientes está llegando a los centros de salud de manera tardía, luego de tener varios días con síntomas en las casas y recordó que mientras más temprano se recibe la atención médica, el pronóstico es más positivo.

Dijo que los registros epidemiológicos evidencian un descenso en los casos de dengue de manera consecutiva en las últimas cinco semanas, y que los más afectados son los menores de 19 años, con mayor énfasis entre los que están entre 10 y 19 años, sin distinción entre sexo.

Niño negativo a dengue

En tanto al referirse a la muerte en las últimas semanas de una niña de 13 años y un niño de siete, hijos de dos profesionales de la medicina, el ministro de Salud Pública manifestó su solidaridad con la familia, y aseguró que ambos casos están bajo investigación, pero que las tres pruebas de dengue que se le hicieron al niño dieron negativas al virus del dengue.

Informó que los expedientes de ambos menores están siendo estudiados, pero que en el caso del niño se descarta que la muerte fuera por dengue.

No politizar el dengue

El ministro de Salud aseguró que esa gestión es transparente referente a los datos que ofrece sobre dengue y otras enfermedades y pidió no politizar ese tema.

Rivera además expresó que de ser necesario se instalarán unidades móviles como ha sugerido el Colegio Médico Dominicano, para descongestionar los hospitales.

“El dengue no debe ser un tema político”, dijo y pidió no politizar ni usar imágenes de niños porque eso viola la Ley, “nosotros no tenemos necesidad de ocultar información, no lo hemos hecho ni con COVID, cólera y otras enfermedades. Queremos recordar a la oposición que la data está ahí y si comparamos en el 2019 hubo unos 20 mil 183 casos y más de 50 muertes por dengue”, dijo.

Asimismo, las doctoras Dhamelisse Then, directora del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza y Mabel Jones, directora del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, al exponer el panorama actual de estos centros de salud, destacaron el esfuerzo que han hecho los galenos de ambos centros, para ofrecer la atención oportuna, eficaz y humanizada a los pacientes, al tiempo que manifestaron que no han escatimado esfuerzos para salvar la vida de los niños.

´´Nuestro personal está entregado en esta situación, los pacientes con dengue son dinámicos por tanto se debe aprender a identificar cuáles son los signos de alarma y acudir a tiempo al hospital para recibir atención sin esperar el tercer o cuarto día que es cuando se complica el cuadro clínico del paciente´´, indicó la doctora Dhamelisse Then.

En tanto que el doctor Edisson Feliz, director del Servicio Metropolitano de Salud garantiza la atención y disponibilidad de camas en los hospitales públicos del país, dijo que la red tiene disponible al día de hoy unas 338 camas. Asimismo, precisó que muchas veces algunos centros se tornan copados de pacientes, ya que estos, debido a la confianza en el manejo de la enfermedad, acuden a ellos mientras que otros manejan menos afluencia de pacientes.

De su lado la doctora Gina Estrella, directora de Gestión de Riesgo y Atención a Desastres del Ministerio, dijo que desde que se emitió la alerta epidemiológica por dengue, los equipos de respuesta se encuentran accionando de manera estratégica en coordinación con las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, el CECOVEZ, ayuntamientos, Obras Públicas y otras instituciones.