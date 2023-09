Hay pocos geriatras en los hospitales públicos

A pesar de que la población envejeciente está en aumento en el país, muy pocos hospitales tienen servicios de consulta geriátrica, estando concentrados la mayoría de esos especialistas en la capital.

La Sociedad Dominicana de Geriatría cuenta con 124 médicos de esa área registrados, pero la especialidad no está creada como plaza laboral en el Servicio Nacional de Salud (SNS). Por esa razón los geriatras que laboran en hospitales están nombrados como médicos generales o internistas, cuya responsabilidad es ver pacientes adultos de todas edades, no exclusivamente a adultos mayores.

De acuerdo a las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), para el 2025, el país tendrá una población mayor de 60 años de 1,359,145, mientras los mayores de 70 años serán 591,303.

Esa escasez de servicios y plazas en los hospitales públicos del país fue descrita a Listín Diario por Alexandra Castillo, presidenta de la Sociedad Dominicana de Geriatría, al señalar que contribuye a que la mayoría de los adultos mayores no reciban respuesta en el sector público, lo que complica su situación, ya que muchos no pueden acceder a servicios privados debido a su condición económica.

Explicó que actualmente quien nombra médicos geriatras es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), pero entiende que las plazas de los especialistas en geriatría deben venir del sistema rector, que es el SNS, y estar contempladas en todos los establecimientos de salud.

Nombramientos

“El sistema de salud lamentablemente no tiene la plaza de geriatría en su programación, si un cardiólogo por ejemplo va y busca nombramiento en el Servicio Nacional de Salud, su plaza como cardiólogo está creada, la de geriatría no, por eso el sistema no contempla el especialista de geriatría en su esquema”, explicó la especialista en atención médica a adultos mayores.

Castillo dijo que si hay algunos geriatras nombrados en hospitales, como el Francisco Moscoso Puello y algún otro más, se pueden contar con los dedos de una mano, y que su nombramiento es como médicos generales o internistas que ven a todos los adultos, no como geriatras.

Señaló que hay médicos geriatras que ejercen la profesión, muchos de ellos a nivel privado, en Santo Domingo y Santiago, mayormente, pero que también hay en San Pedro de Macorís, Higüey, Punta Cana, Barahona, San Juan, Baní, San Cristóbal y en todo el Cibao.

Explicó que la Sociedad Médica que los agrupa solo pide que se cree esa plaza, y señaló que en esas gestiones se reunió con el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y ha estado haciendo gestiones para reunirse con el director del SNS, Mario Lama.

Castillo señaló que hay estudios que hablan de lo factible de tener geriatras en sus sistemas hospitalarios, ya que eso reduce la cantidad de hospitalizaciones en adultos mayores y les garantiza una mejor atención cuando acuden a las emergencias.