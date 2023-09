Experto advierte peligro del Covid aun no ha pasado

El peligro del Covid-19 no ha pasado, se tienen nuevas variantes bajo monitoreo y es posible que puedan seguir saliendo otras de interés y preocupación, a lo que se suman millones de personas que viven con Covid preexistentes con secuelas cardiacas, de olfato, de gusto, entre otras.

Así lo advierte el destacado investigador doctor Jeffrey V Lazarus, director del Grupo de Investigación de Sistemas de Salud en ISGlobal, de la Universidad de Barcelona, España, entrevistado sobre el tema mientras se encontraba en el país participando en el tercer Encuentro de Comunidades Epistémicas.

El experto lamentó que a pesar de que se aprendió mucho y se tienen claras secuelas de la pandemia, ningún país ha elaborado planes nacionales y tampoco hay iniciativas globales sobre las medidas de control y acciones a tomar por si surgen nuevas pandemias que impidan que se tenga que volver a cerrar fronteras y economías ante futuras pandemias.

“No estamos preparados, no tenemos una estrategia global para el Covid-19, como lo tenemos para el VIH, para las enfermedades cardiovasculares, para el cáncer”, dijo el especialista, al señalar que se necesite tener una estrategia global y un acuerdo que castigue a los países que lo violen.

Dijo que se hicieron estudios que abarcan casi 400 expertos de 112 países, incluyendo a República Dominicana con el doctor Eddy Pérez Then, para desarrollar un plan global frente a la pandemia, con recomendaciones importantes.

Muy mal preparados

Dijo que los países están más preparados que nunca para enfrentar nuevas pandemias, pero a la vez están muy mal preparados.

Lo explica en el hecho de que, aunque se tienen vacunas, conocimientos, evidencias de las medidas de control que funcionan, como mascarillas, ventilación, al mismo tiempo, hay un porcentaje de la población en cada país que no tiene confianza en las autoridades, en los gobiernos, en las agencias, ni en esas medidas de control.

Eso genera, explicó, un problema de amenaza para la salud pública poder enfrentar posibles pandemias.

El doctor Lazarus expuso sobre con el tema “Método Delphi como catalizador de comunidades epistémicas: abordaje internacional para la respuesta a COVID-19 y futuras pandemias”.

El Encuentro Anual de Comunidades Epistémicas 2023 fue organizado por Two Oceans In Health (2OIH), que dirigen los investigadores Eddy Pérez Then y Marija Miric, y este año tuvo como tema principal Tecnologías emergentes y empoderamiento comunitario.