Colegio Médico deja sin efecto convocatoria a paro para hacerle frente a la situación del dengue

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y las asociaciones médicas especializadas dejaron sin efecto la convocatoria a paro hecha para los días jueves y viernes, para sumarse a la lucha contra el brote de dengue que afecta el país.

El presidente del CMD, Rufino Senén Caba, dijo que las autoridades de salud han improvisado con la situación del dengue en territorio dominicano por "desconocimiento" en el tema de prevención.

"Hay dengue en todo el país. In Crescendo (en crecimiento)", avisó el galeno en una comparecencia de prensa en la sede del gremio.

Ante el repunte sorpresivo de esta enfermedad, Senén Caba dijo que el CMD se sumará a cualquier esfuerzo, para hacerle frente a la situación.

El pasado domingo, el Ministerio de Salud Pública realizó operativos de fumigación en zonas donde se han detectado nuevos casos de dengue, una acción que fue catalogada por Senén Caba como "puro populismo".

"Eso no resuelve, porque a los gusarapos no les hace nada: 'usted pasa por aquí fumiga dos horas, pero esos mosquitos eclosionan mañana, cuando no se está fumigando'", explicó a los periodistas.

Tras estos argumentos, el galeno apunto que la solución consiste en "abatir criaderos", siendo esto "un compromiso social, que debe asumir el rector de la salud dominicana, que es el ministerio).

Dijo que para desarrollar un comité de mitigación hay que convocar a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, a las universidades, dónde, según el titular, "hay más de 50 mil estudiantes de medicina, odontología, enfermería y de psicología", así como a los cabildos, al Ministerio de Educación, entre otras entidades.

"Eso es lo que demanda el momento: un comité nacional, para enfrentar está crisis sanitaria", aseguró.

En tanto, que el exdirector del Hospital Robert Reid Cabral, Clemente Terrero, advirtió que el dengue apenas está comenzando y "va a expansión".

"La situación que vive en este momento República Dominicana con relación al dengue, es una situación grave, una situación difícil y una situación compleja", subrayó en la rueda de prensa.

Terrero indicó que los hospitales pediátricos: Materno de Los Mina, Robert Reid Cabral y Hugo Mendoza se encuentran "abarrotados de pacientes", con esta enfermedad.

De acuerdo a los datos oficiales, hasta el pasado 28 de agosto, se han registrado 5,145 casos probables de dengue lo que en comparación con el año 2022 representa un incremento de alrededor de un 10%.