Clínicas y hospitales pararon servicios por reclamos Colegio Médico Dominicano

Los hospitales públicos y las clínicas privadas de Santo Domingo acataron ayer el llamado a paro laboral hecho por el Colegio Médico Dominicano (CMD) en reclamo de mayor cobertura de los seguros médicos, incremento de honorarios y más medicamentos.

Los centros de la capital detuvieron las atenciones por consultas y desde las distintas especialidades, únicamente funcionaron las emergencias y áreas de cuidados intensivos, privando del servicio a pacientes acudieron desde distintos puntos del país.

El doctor Senén Caba, presidente del CMD, declaró que acudieron al paro luego de que se agotaron 14 sesiones de reuniones con representantes del gobierno, sin que rindieran frutos ante el “poco interés de las autoridades de aumentar la gama de medicamentos, honorarios y coberturas de seguros médicos para los pacientes”.

“El día de hoy (ayer), treinta y uno, las informaciones que hemos recibido de todas las provincias del país, y muchos de sus municipios, es que el paro ha sido acatado en su totalidad por los médicos, tanto de clínicas, como de los servicios públicos”, refirió Caba. Entre los funcionarios con los que los galenos se sentaron a discutir, siendo la última vez el pasado marzo, se encuentra la vicepresidente de la República, Raquel Peña; el presidente del Gabinete de Salud y ministro de Salud Pública, Daniel Rivera; el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps; y el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama,

Hospitales

En una visita de un equipo de reporteros de este diario por varios hospitales del Distrito Nacional, como el Robert Reid Cabral, Santo Socorro y Moscoso Puello, se comprobó que las áreas llamadas a paro de labores se encontraban vacías, o con pocos pacientes.

En el caso del Robert Reid, en tempranas horas de la mañana de ayer se registraba una gran afluencia de personas, recurrentes incluso desde varias provincias, junto a niños con diferentes condiciones médicas, pero que eran retenidos por el cuerpo de enfermeras haciéndoles saber que no están laborando.

“Vengo desde Bonao, porque no sabía que estaban en huelga. Eso me implica pagar otro pasaje de ida y tener que volver”, expresó una señora junto a dos infantes, uno de ellos con una condición gastrointestinal a ser tratada.

Las explanadas del Moscoso Puello y del Santo Socorro, lucían desoladas para lo que normalmente se ve en sus áreas de atención.

En el Moscoso, los pacientes con citas desde hacía meses esperaban en los asientos para ser reubicados en las agendas de los médicos.

“Tenía cita para hoy (ayer) a las una de la tarde con una endocrinóloga, pero me dijeron que no, que no me pueden atender porque están en huelga. Solo estoy aquí, esperando que me llamen para cambiar la cita”, afirmó Andreina Matos.

quien afirmó vivir en el Ensanche Luperón.

En centros de atención privados, como la Clínica Cruz Jiminián y Cedimat, contrario a lo expuesto por el doctor Caba, parecía que hicieron oídos sordos al pedido de detención laboral, y continuaban funcionando las especialidades y áreas de consulta con normalidad.

La lucha

No es de ahora que el Colegio Médico se encuentra encarnando una lucha en contra de las Administradoras de Riesgos de Salud, llegando a tratar de hilar los mencionados acuerdos con las autoridades que no han sido sellados.

El dirigente del gremio, el doctor Caba, desveló que de este primer paro no resultar lo esperado, la lucha se intensificará hasta lograr ser escuchados.

“Es lamentable que hayamos tenido que llegar a esta medida de fuerza mayor porque el gobierno se dio a la tarea de hacer naufragar toda posibilidad de llegar a entendimiento”, manifestó Caba.