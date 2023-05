Oftalmólogo y Optometrista ¿a cuál debo ir y qué debo hacer para cuidar mi vista?

La salud visual es un aspecto muy importante en nuestras vidas, pues a través de nuestros ojos percibimos el mundo que nos rodea, razón por la que cuando surgen problemas oculares, es crucial buscar atención médica adecuada.

Aquí es donde surge la pregunta ¿A cuál especialista debo ir? ¿A un oftalmólogo o a un optometrista? ¿A un centro médico o a una óptica?; a continuación compartimos las diferencias entre estas personas especializadas en la salud y cuidado de los ojos y a cuál de los dos debes acudir en caso de presentar problemas de visión.

Agustina Ferreras, técnico superior en Optometría, indicó que una de las características que diferencian a cada profesional, es que un oftalmólogo es un médico especializado en la salud ocular, mientras que un optometrista es un técnico y se encarga de todo lo relacionado con problemas de refracción, estos tratan problemas comunes de la visión, y prescriben y adaptan lentes de contacto y anteojos.

La optometrista fue entrevistada por Martina Espinal, a través del programa “Al punto, que producen Tomás Aquino Méndez y Ramón García en los canales 33 de Altice y 31 de Claro.

De manera que un optometrista puede revisar la vista al igual que un oftalmólogo, sin embargo, no puede indicar medicamentos.

“La revisamos igual, pero hay un dato, el oftalmólogo es un médico del ojo, en lo que son las patologías del ojo, dígase, Catarata, glaucoma, etcétera. Nosotros somos especialistas en defectos retractivos del ojo”, indicó Ferreras.

Los defectos retractivos son aquellos como la miopía, definida como aquel defecto visual en el que el paciente no puede ver con claridad los objetos lejanos, o la hipermetropía, esta dependiendo de su grado o de la edad de quien la padece, puede ser la dificultad visual de objetos lejanos o cercanos.

También entre estos defectos se encuentran el astigmatismo, el cual puede afectar el foco lejano y el cercano del ojo y la presbicia, que es el desgaste del cristalino del ojo causado por la edad y surge a partir de los 40 años, a menos que esta sea prematura.

“Conocemos todo lo que tiene que ver con las enfermedades del ojo, pero no estamos avalados o autorizados a tratar”, afirmó Ferreras, al tiempo que agregó que aunque no tienen autorización para recetar medicamentos para el ojo, sin embargo pueden indicarles gotas lubricantes y gotas para resequedad, sin embargo no para medicar.

Recomendaciones

La especialista sugiere hacerse exámenes de rutina cada año, para mantener la salud óptima de la vista, principalmente a los niños, quienes muchas veces nacen con defectos de visión y revisar antecedentes de problemas visuales en la familia para su detección temprana.

Destacó que el optometrista puede referir al oftalmólogo en caso de que el paciente presente síntomas muy agudos, sin embargo es importante que se tenga en cuenta describir lo más claro posible estas señales.