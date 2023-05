Salud Pública cerró 137 centros por prácticas irregulares

Desde enero hasta mayo de este año, el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto el cierre de 137 establecimientos de servicios sanitarios por diferentes violaciones a la Ley 42-01 General de Salud y al Reglamento 1138-01, para la habilitación de establecimientos y servicios de Salud.

Los centros cerrados, de manera temporal o definitiva, abarcan servicios odontológicos, de medicina estética, de sangre, cardiovascular, cirugía capilar, diálisis, psicología, rehabilitación, de tatuajes, cosmiatría, de diagnósticos y de gastroenterología.

También de servicios de geriatría, hoteles, de imágenes, laboratorio clínico, jornadas médicas, de consultas, medicina alternativa, oftalmología, ópticas, rehabilitación para adictos, spas, ventas de artículos y masajes eróticos, farmacia, de primer nivel de atención y de internamiento de segundo y tercer nivel, de acuerdo al reporte de la Dirección de Habilitación del Ministerio de Salud.

El Centro Kogland fue cerrado luego del reportaje publicado por Nuria Piera.

Las causas

Estos cierres se hacen a través de la Dirección de Habilitación y Acreditación del Ministerio y todos corresponden a violaciones a la Ley 42-01 y el reglamento 1138-01, ya que cuando un establecimiento no tiene habilitación le toca un cese inmediato.

Otras razones son por violación al reglamento en lo referente a la cartera de servicios de un establecimiento, en la mayoría de los casos por realizar servicios no autorizados y también permitir que profesionales que no pertenezcan a esa cartera de servicios realicen procedimientos a los que no están autorizados.

Hay casos, además, de que reciben la habilitación, pero cuando se vence su vigencia no vuelven a solicitarla.

La disposición del cierre del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, tras un escándalo de supuesta falsificación de títulos de su directora, Elizabeth Silverio, se debió a que no estaba habilitado.

Odontológicos son más

De acuerdo al reporte de la Dirección de Habilitación, la mayor cantidad de centros sancionados han sido de servicios odontológicos en los primeros cinco meses de este año, con 48 casos, seguido de centros de primer nivel de atención, con 19 casos.

En lo que va de mayo, el reporte registra el cierre temporal o definitivo de 22 servicios; en abril se cerraron 27; en marzo fue de 26 servicios; en febrero se llegó a 38 y en enero se sancionaron 24 servicios sanitarios de diferentes tipos.

Neurociencia

El tema de la supervisión y habilitación de servicios de salud se puso sobre la mesa esta semana luego de un reportaje de investigación de Nuria Piera, donde se dio a conocer el caso de Elizabeth Silverio, directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, quien supuestamente no tiene las competencia académica que dice tener y exhibir títulos que, de acuerdo a dicho reportaje periodístico, son falsos.

Último cierre

Esta semana Salud Pública dispuso el cierre del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland por violación a la Ley General de Salud, ya que no cuenta con los permisos de habilitación para ofrecer servicios de ese tipo.

Salud Pública informó que Silverio sería intimada a presentar su exequátur.