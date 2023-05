Confían maternidad de Los Mina no les “vuelva a fallar”

“No, esta maternidad de Los Mina en este momento no puede permitirse fallos”, en eso se amparan las madres que acuden alli a alumbrar a sus hijos.

Tras los lamentables hechos que sacaron a la luz un “brote infeccioso” en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, que ocasionó la muerte a más de una treintena de neonatos, las madres y embarazadas que continúan acudiendo al centro se resguardan tras una sola premisa: la seguridad de que el materno no está en momentos de permitirse nuevas fallas.

“Claro, nosotras sabemos todo lo que ha pasado, pero tú sabes que cuando pasan cosas así, mejoran los servicios y uno lo que se confía en que algo así no vuelva a pasar”, aseguró Genova Medina, suegra de una joven de 23 años de edad que en esos momentos se encontraba en labor de parto.

De acuerdo a lo que detalló Génova, aunque el miedo les corroe, no ha dejado de orarle a Dios desde que su nuera fue ingresada.

Dice estar confiada en que rindan frutos los cambios y supuestas mejoras ante la crisis en la maternidad, por lo menos ahora que “todo es tan nuevo”.

Otras personas dijeron sentirse conformes con las atenciones que les brindan en el hospital, bajo la premisa de que los médicos son bastante atentos y que el lugar luce muy pulcro y bien cuidado, aunque no dejan de sentir temor por las posibles dificultades.

“Siempre he atendido a la niña aquí y no he tenido problemas. Las doctoras siempre están pendientes, son muy serviciales y todo es con mucho cuidado”, afirmó Estephany con su niña de un año en brazos.

Sin embargo, dijo que por lo pasado, siente un poco de temor, “más cuando escucha cosas como que se están robando los niños, las muertes y eso, pero con la salud de mi bebé, aquí es que yo vengo”.

Contó que su hija duró casi una semana recluida por neumonía en el centro médico, pero su seguridad estaba puesta en el personal que ya conoce, porque siempre va a ese lugar

Sin embargo, otras madres entrevistadas testimoniaban que, a pesar de las promesas de cambios, hace falta una mayor seguridad, porque a ellas, sus pocos recursos, solo les permiten acudir a centros de la red pública y el de Los Mina les queda muy cercano.

Solo en el mes de febrero, en este centro se confirmó el fallecimiento de 34 niños por un “brote de infección”, como había dicho el doctor Martín Ortiz García, director de Materno Infantil y Adolescencia del Servicio Nacional de Salud (SNS).