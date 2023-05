Centro es una alternativa para atender salud mental

El Ministerio de Educación (Minerd), desde la Dirección de Orientación y Psicología, se prepara para la apertura al público del “Centro de Atención Psicoemocional” (Capem), una dependencia especializada para dar atención a las necesidades psicoemocionales de la comunidad educativa.

“No es un secreto para nadie que toda la sociedad, de una forma u otra, su salud mental se ha visto afectada. Nosotros como comunidad educativa tenemos que dar respuesta a esta situación, porque un niño que no esté equilibrado emocionalmente, o un docente que no esté equilibrado, no tendrá aprendizajes de calidad”, dictaminó la directora de Orientación y Psicología, Francisca de la Cruz.

De acuerdo con De la Cruz, la unidad está a ley de pocos pasos para culminar con su equipamiento; entretanto, ya cuenta con planta física, personal humano, línea telefónica y el material útil, con la proyección de que sea inaugurada para el inicio del año escolar 2023-2024.

Deterioro

La psicóloga destacó que fue la realidad del deterioro de la salud mental que vive día a día la población mundial, delimitada en el circuito estudiantil dominicano, lo que llevó a la necesidad de creación de dicho centro, ubicado en la avenida Sabana Larga, Santo Domingo Este.

Destacó que la función de un orientador en las escuelas es preventiva, es trabajar en las escuelas para que las cosas no pasen, pero después de que ocurran, se deben intervenir las situaciones y los jóvenes y niños ser referidos a otro profesional, sea un psicólogo clínico o un psiquiatra.

En el caso particular de la República Dominicana, la encargada de los psicólogos del sistema de los estudiantes en edad preuniversitaria, catalogó como dificultosa la capacidad de acceso a servicios de salud mental.

“En nuestro país estos servicios son escasos y caros, y cuando tú a un papá le dices que tiene que llevar al niño al Robert Reid (Hospital Infantil), tal vez le ponen una cita para tres meses y ya a los tres meses ni se acuerda que tiene que llevarlo”, refirió al afirmar que para combatir esas situaciones, el acompañamiento que ofrecerá el Capem será continuo y permanente por vía telefónica, recordando las citas a todos los actuantes.

Operatividad

Según informó Miguel Lora, encargado del centro, serán 16 terapeutas en diferentes áreas, en el área de terapia de aprendizaje, en medición psicométrica, mediación, apoyo a la familia o terapia familiar y otras, los que intervendrán en los casos de maestros, alumnos, e incluso familiares de ambos actores, que presenten situaciones que ameriten su socorro.

La accesibilidad será por vía telefónica, desde un “counter center” que totalmente gratuito quienes necesiten atención pueden llamar y recibir la asistencia por teléfono.

Además, fue habilitada una red de apoyo en las 18 regionales, en los 122 distritos, con 10 psicólogos colaboradores en cada uno con capacidades para brindar respuestas a las múltiples complejidades.

“En cada distrito regional nosotros tenemos 10 colaboradores que ya están capacitados con primeros auxilios psicológicos y son los que nos van a dar las atenciones en las diferentes localidades”, precisaron.

Informaron que si una persona vive en cualquier provincia y tiene una situación, llama al centro y la presenta, serán referidos inmediatamente a los psicólogos que van a estar ahí.