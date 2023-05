El calor puede conllevar al incremento de varicela y otros virus

Las temperaturas calurosas pueden generar un aumento de los casos de varicela y de otras patologías virales en el país y los mayores cuidados deben estar dirigidos a los recién nacidos, embarazadas, envejecientes y pacientes con sistema inmunológico comprometido.

Así lo explica la doctora Mariel Isa, presidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología, quien explicó que el período de incubación del virus de la varicela puede ser de 10 a 20 días.

Recordó que el cuadro clínico se caracteriza por un período inicial de malestar, fiebre, dolores musculares o mialgia y luego lesiones que popularmente se conocen como sarpullido o erupciones (pápulas, vesículas, pústulas y costras) que aparecen en todo el cuerpo y puede llegar a causar mucho picor.

Ante el incremento de casos de varicela notificados por el Ministerio de Salud Pública, la especialista en dermatología recuerda que la varicela es una afección viral causada por el virus de la varicela zoster, patología que afecta a cualquier persona, sin embargo, es más frecuente en la edad pediátrica.

En bebés o pacientes con alguna condición previa, la varicela puede ser un proceso importante y grave.

Recordó que el virus de la varicela se propaga fácilmente con el contacto directo con personas infectadas en aquellos que no tienen inmunidad, es decir, que no han tenido varicela antes o en los que no han cumplido con su esquema de vacunación.

CALOR Y HUMEDAD

La doctora Isa señaló que en el país, debido a las altas temperaturas, calor y humedad, es frecuente que existan picos de aparición de varicela y que lo más importante es entender que ante el aumento de casos se debe conocer cuáles son las recomendaciones de cuidado para evitar la propagación.

Dijo que en caso de tener un proceso activo se debe aislar al paciente de las demás personas de su entorno, ya que es altamente transmisible por gotas de la nasofaringe dos días antes de la aparición del ‘rash’ y hasta la aparición de las costras algunos cinco días luego de haber iniciado todo el cuadro.

“Debemos mantener las recomendaciones y medidas generales de higiene como lavar nuestras manos constantemente, no automedicarnos, un dato muy importante para la piel, podemos aplicar lociones calmantes a base de óxido de zinc que sirven para evitar el rascado y hasta lociones humectantes", señaló.

Dijo que el diagnóstico debe ser realizado por un especialista en el área de la salud y que en caso de presentar malestar general importante, fiebre elevada, dolor de cabeza, ojos rojos, mareos, taquicardia, falta de respiración, síntomas de deshidratación o desorientación o algún otro síntoma mayor siempre será recomendable hacer evaluación médica a tiempo.

BROTE A MEDIADOS DEL 2018

La varicela es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus de la varicela-zóster (VVZ) y se manifiesta con un sarpullido con ampollas, picazón, cansancio y fiebre. Previo a aparecer las lesiones en la piel el paciente puede presentar fiebre y malestar general.

En el 2018 el país notificó un brote importante de varicela con reportes de 856 casos en la semana epidemiológica número 24 correspondiente al periodo del 10 al 16 de junio de ese año, y un acumulado de 3,411 casos en las últimas cuatro semanas, con un 14% por encima en comparación con el mismo período del 2017.

En ese momento, el boletín epidemiológico recogía como recomendaciones del Ministerio de Salud, que las personas con la enfermedad permanecieran en su hogares durante los tres primeros días de iniciado los síntomas, así como evitar contacto con los grupos de riesgo como son las embarazadas, recién nacidos, personas mayores de 65 años o con otra condición que compromete su sistema inmunológico.