SNS dice policía denunció no atendieron hijo en el Robert Reid decidió llevárselo “voluntariamente”

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Salud (SNS) explicó su versión sobre los hechos en que un miembro de la Policía Nacional denunció que por falta de especialistas en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, se llevaba a su hijo a otro centro, donde sí lo atenderían.

En el documento publicado en las redes sociales, el SNS indicó que ese hospital cuenta con un cuerpo especializado de médicos para asegurar la atención oportuna de la demanda presentada.

Estableció que el miembro de la seguridad del orden recibió la asistencia requerida y decidió llevarse a su vástago de forma voluntaria.

“El mejor de edad fue recibido en la Emergencia, la tarde del jueves 4 de mayo, allí recibió la debida asistencia y posteriormente se le indicó un estudio y el padre se desesperó, y decidió voluntariamente llevárselo del centro”, dice el comunicado.

Este viernes se hizo viral un video en donde se observa a un policía, con su hijo en brazos, al punto de las lágrimas, indicando que su hijo se moría y no lo querían atender en el hospital.

“Qué pasa, se me muere el niño. No hay, a las 8:00 llega la persona que hace eso, donde hay especialistas, en una emergencia no hay una persona que haga ese trabajo ahí. Me voy para el hospital de la policía, ahí me van a atender, ahí yo puedo gritar, me van a atender mi hijo me lo van a atender ahí.