Ministro de Salud pide investigar al Robert R. Cabral tras denuncia de policía

Luego de que circulara un video donde un oficial de la Policía Nacional sostenía su hijo en brazos mientras se mostraba impotente e indignado por supuestas precariedades del Hospital Infantil Dr. Reid Cabral, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Daniel Rivera, estableció que será necesario investigar el centro de salud.

En el audiovisual se observa cómo el agente policial habría acudido al recinto hospitalario para que le brindaran asistencia médica a su niño, quien estaba sufriendo de un fuerte dolor en el estómago, y según el padre, le informaron que era necesario chequearle el apéndice, sin embargo, comenta que al momento no había especialistas para realizar una sonografía.

Ante esto, Rivera indicó que se debe realizar una investigación, asegurando que el centro acaba de inaugurarse con “las mejores condiciones, los mejores equipos, y los directivos que están ahí están atentos siempre”.

“Primero hay que investigar directamente con el hospital cuál fue el disgusto”, declaró el ministro en el programa La Revista del canal Teleuniverso.

El funcionario estableció que, al investigar cualquier detalle Salud Pública va a interceder para que el Servicio Nacional de Salud (SNS) le dé la mejor cobertura.

El video que se viralizó en redes sociales, causó gran indignación en la población dominicana, y es que con lágrimas y enfurecido el padre del menor menciona: “¿qué pasa si me muere el niño? Que no hay dicen, a las ocho llega la persona que hace eso. Me voy para el hospital de la Policía que ahí me van a atender”.

Asimismo, también se muestra una joven quien externa las precariedades que se viven en el área de Emergencias de este hospital, indicando que no hay dónde sentarse.