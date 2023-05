Policía denuncia no atendieron a su hijo por falta de personal en Hospital Robert Reid Cabral

Un agente de la Policía Nacional denunció una supuesta falta de personal en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, afirmando que su hijo no pudo ser atendido porque “no hay quien haga una sonografía”.

El policía, que portaba el uniforme de la mencionada entidad, lamentó que en un centro de salud especializado un niño no pueda ser atendido, añadiendo que esto no solo pasó con su hijo, sino con un grupo de menores de edad.

“No hay quien haga una sonografía aquí, donde están los especialistas de los niños. Eso da pena y vergüenza hermano, ahí hay varios niños, no solo el mío, varios niños pequeños y no hay quien haga una sonografía”, dijo el agente a periodistas en las inmediaciones del hospital, mientras cargaba con su hijo.

Explicó que su niño requería el referido estudio médico ya que este tenía dolor abdominal, posiblemente causado por el apéndice.

“El niño tiene un dolor en el estómago, supuestamente del apéndice, y hay que chequearlo… usted sabe, si el apéndice explota, ¿qué pasa? Se me muere el niño”, manifestó el padre.

Asimismo, aseguró que el personal del Robert Reid Cabral sólo se limitó a informarle que el encargado de hacer esos estudios todavía no había llegado, por lo que decidió llevar a su hijo al Hospital de la Policía Nacional, asegurando que en ese centro de salud sí lo atenderán.

Respuesta del hospital

Luego de que el video de la denuncia del policía se hizo viral en redes sociales, el Robert Reid Cabral emitió un comunicado aseverando que las declaraciones del padre “no se corresponde con la realidad”.

Según el centro de salud, el niño en cuestión fue recibido por emergencias el pasado jueves, donde presuntamente recibió asistencias de lugar y le fue indicado un estudio médico, pero que el padre “se desesperó.