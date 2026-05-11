Incautan hasta cuchillos durante requisas en escuelas del Sur

Autoridades educativas y de la Policía Escolar en Baní informaron que diferentes artículos, incluyendo armas blancas y otros artefactos mostrados recientemente en Redes Sociales, fueron incautados en operativos de requisas regulares realizados durante una semana en cerca de 60 escuelas pertenecientes a la Regional 03 de Azua.

Según explicó a Listín Diario el encargado de la Policía Escolar en esta demarcación sureña, teniente coronel Pérez Zapata, esos objetos no solo se incautaron en Baní ni son de un solo centro escolar de este municipio, sino que corresponden a diferentes centros escolares pertenecientes a dicha regional.

Indicó que la incautación de estos objetos y artículos son el fruto de una semana de trabajo, dentro de los operativos rutinarios que realiza la Policía Escolar, junto a las unidades de Acción Rápida, con la colaboración de la Policía Preventiva que operan en apoyo a los Distritos Escolares y a sus centros educativos.

Recientemente medios digitales habían informado que “autoridades requisan plantel escolar en Baní y encuentran de todo; desde puñales y machetes hasta váper”

En relación a esta información, Listín Diario pudo conocer de la fuente oficial, que estos operativos abarcaron “unas 60 escuela

, de la Regional 03-Azua, que incluyó a 5 Distritos Educativos, de las provincias Azua, Peravia y San José de Ocoa.

El director de Distrito Educativo 03-04-Baní, José Alberto Herrera, indicó que todos esos objetos que se han mencionado en esas informaciones no son solo de Baní.

“Esas son operaciones que abarcan hasta 10 escuelas en un día por Distrito Educativo, se hacen semanalmente de forma regular para mantener el control del ingreso a las escuelas, por parte de los alumnos, de artículos y cosas que podrían atentar contra la seguridad y la integridad física de ellos mismos, docentes y el personal trabajo, explicó.

“Esos objetos son el cúmulo de toda una semana de trabajo, en distintas escuelas, que se van juntando para hacer luego un informe general del tema, precisó.

El coronel Pérez Zapata reiteró que esas son requisas, realizadas durante una semana por el Cuerpo Especializado de la Policía Escolar, la Unidad Operativa de Acción Rápida de la Policía Escolar, con apoyo de la Policía Preventiva, afirmó.

“Fue en estos operativos rutinarios que se ocuparon todos esos objetos”, aseguró.

Además de estos operativos, también se realizan conversatorios en las escuelas con oficiales de la Policía y técnicos de las Unidades de Antipandillas, explica Pérez Zapata.

Dijo que eso se hace en procura de orientar y educar, no solo a los alumnos, sino también a los docentes, a la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela y al personal de apoyo, para prevenir que puedan caer en el flagelo de las pandillas y otros problemas que ponen en conflicto mantener una escuela sana y en armonía familiar y social.

En los últimos años en las escuelas dominicanas se viene expresando un nivel de violencia y actos indisciplinados que generan alta preocupación en las autoridades educativas, en la familia y en sociedad en sentido general.

Mediciones recientes muestran un alto porcentaje de preocupación entre los participantes, quienes “se sienten preocupados por el incremento de la violencia en las escuelas”.

La violencia en las escuelas se presenta como uno de los principales desafíos de las autoridades educativas, por lo que el Ministerio de Educación (Minerd), anunció recientemente la apertura de un centro de apoyo psicoemocional, y que como medida adelantada, “intervendrá 10 centros educativos con un plan piloto para trabajar el problema”.