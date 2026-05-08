Migración regulará el acceso a los mercados fronterizos

Durante un recorrido por la provincia de Dajabón, el director de la Dirección General de Migración (DGM), el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, informó que se trabaja en la habilitación del registro biométrico para regular el acceso a los mercados fronterizos.

“Las personas deberán registrarse basándose en un documento oficial emitido por su país. Esta biometría es lo que permitirá el acceso; quienes no cuenten con documentación válida no podrán ingresar”, explicó el vicealmirante.

Asimismo, Lee Ballester señaló que se realiza una evaluación por rangos de edad para impedir que menores de edad participen en el comercio binacional, limitando el acceso exclusivamente a adultos con identidad verificada.

“Estamos cumpliendo las instrucciones del presidente Luis Abinader, fortaleciendo nuestras capacidades para garantizar el control migratorio en la República Dominicana”, añadió.

Los cuatro puntos donde funcionará este control son: Dajabón, Elías Piña (Comendador), Jimaní y Pedernales.

El registro biométrico es un sistema que identifica a las personas basándose en sus características físicas o biológicas únicas, las cuales son prácticamente imposibles de falsificar.

En lugar de confiar solo en un carné o una cédula, que alguien más podría usar, el sistema utiliza tecnología para “leer” quién eres realmente.

¿Qué es lo que se registra?

Los métodos más comunes incluyen huellas dactilares, que es el escaneo de las yemas de los dedos, y el reconocimiento facial, que es el análisis de las facciones del rostro.

Elscaneo de iris del ojo es el patrón único de la parte coloreada del ojo. En el caso de los mercados fronterizos, el registro biométrico tiene funciones muy específicas. Por ejemplo, la identificación inequívoca, que garantiza la persona que entra es exactamente la que dice ser en sus documentos.

Respecto a la seguridad, permite a las autoridades saber quiénes cruzan la frontera y detectar si alguien tiene alertas migratorias o antecedentes penales.

También, evita que personas sin documentación oficial participen en el comercio, tal como explicó el director de Migración, el Vicealmirante Luis Rafael Lee Bellester.