Comunitarios denuncian daños ambientales en zonas de La Vega

Comunitarios y la alcaldesa del municipio de La Vega, denunciaron el desmonte de árboles de manera indiscriminada lo que definieron como un “ecocidio”.

Asimismo, denunciaron que el desmonte fue provocado presuntamente por una empresa señalada de derribar miles de árboles y causar severos daños ambientales en las comunidades de Santo Cerro, Pie del Cerro y Carrera de Palmas, situación que ha generado deslizamiento de tierra afectando varias vivienda del entorno.

La denuncia ha generado preocupación entre residentes de la zona, quienes aseguran que la tala indiscriminada ha afectado importantes áreas boscosas y amenaza los recursos naturales de esas comunidades.

Durante una entrevista, la ejecutiva municipal, Amparo Custodio, calificó como “inaceptable” el impacto ocasionado al medio ambiente y advirtió que hará todo lo posible para que los responsables respondan ante las autoridades y las comunidades afectadas.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa compañía dé la cara y pague por lo que hizo”, expresó la alcaldesa.

Custodio manifestó además su respaldo a los comunitarios afectados, asegurando que el Ayuntamiento de La Vega permanecerá acompañando las reclamaciones hasta que la situación sea esclarecida y se determinen responsabilidades.

“La comunidad no está sola. Vamos a estar de frente junto a ellos hasta que este caso se resuelva”, afirmó.

Los residentes de las zonas afectadas han pedido la intervención urgente de las autoridades medioambientales para investigar la magnitud de los daños y evitar que continúe la destrucción de áreas verdes en la zona.

Yulisa Veras, residente en la comunidad de Las Palmas, explicó que su vivienda, luego de que se iniciara la tala, observa que cuando llueve, gran cantidad de agua baja sin control del cerro e inunda su vivienda.

Para este próximo domingo, la iglesia ha convocado una marcha en contra de estos trabajos que se están realizando en la zona del Cerro, que han destruido miles de árboles.