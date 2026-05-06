Grandes daños causaron las lluvias en la región Norte

Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas del de 2026 en la región del Cibao han dejado un saldo significativo de daños en la infraestructura vial, especialmente en puentes que conectan comunidades rurales y urbanas.

Las precipitaciones, asociadas principalmente a vaguadas y sistemas atmosféricos inestables, han provocado crecidas de ríos, desbordamientos y deslizamientos de tierra que han impactado directamente estas estructuras.

Uno de los casos más críticos se reportó en la provincia de Puerto Plata, donde el puente sobre el río Camú, en el municipio de Montellano, sufrió un colapso debido a la fuerza de las aguas.

Este hecho dejó varias localidades incomunicadas temporalmente, afectando el tránsito de personas, el comercio local y el acceso a servicios básicos.

En zonas rurales de Puerto Plata, como Guananico, también se reportó la destrucción de un puente tipo badén sobre el río Caonao, mientras que otras estructuras en municipios como Imbert, Altamira y Los Hidalgos resultaron seriamente afectadas por el desbordamiento de ríos como el Bajabonico y el Unijica.

Estas situaciones provocaron el aislamiento de varias comunidades.

Por otro lado, en la provincia de Santiago Rodríguez, las autoridades han alertado sobre el deterioro progresivo de puentes importantes como el de La Ceiba, en Villa Los Almácigos, y el de La Joya, en Sabaneta.

Ambas estructuras presentan condiciones críticas y representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos que las utilizan diariamente, siendo consideradas incluso como un peligro público ante la posibilidad de colapso.

Asimismo, se estima que más de una decena de localidades quedaron incomunicadas en distintos puntos del Cibao, evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura ante fenómenos naturales de gran intensidad.

Ante este panorama, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó el inicio de un levantamiento técnico nacional para evaluar los daños ocasionados por las lluvias, mientras que en otras zonas comenzaron con los trabajos de reparación como la demolición del puente colapsado sobre el río Camú en Puerto Plata.

respuesta estatal

La crisis hídrica sumó un nuevo capítulo de tensión la noche de este lunes 4 de mayo. El río Yaguajay, en el municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, experimentó una fuerte y repentina crecida debido a los persistentes aguaceros en la zona alta de la cordillera.

Esta situación obligó a los organismos de socorro a emitir órdenes de alerta inmediata para las familias de los barrios Cambelén y El Tamarindo, ante la inminente amenaza de nuevas inundaciones que mantienen a la población en vilo.En respuesta a la emergencia regional, el presidente Luis Abinader encabezó el pasado domingo un encuentro estratégico con productores de arroz, banano y otros rubros de las provincias Dajabón, Monte Cristi y Valverde.

El mandatario prometió el respaldo total del Gobierno para mitigar las pérdidas acumuladas durante los últimos 40 días de lluvias. Entre las medidas dispuestas, destaca el despliegue de instituciones para el mantenimiento de caminos vecinales y la facilitación de créditos que permitan reactivar la producción agropecuaria en la Línea Noroeste.