Las patronales seibanas tienen en las tardes taurinas su principal atractivo cultural

Las Fiestas Patronales de El Seibo, en honor a la Santísima Cruz, dan inicio este viernes 1 de mayo con una amplia agenda de actividades que se extenderán hasta el día 10.

Parte de su itinerario son las tardes taurinas, que consisten en las tradicionales y concurridas corridas de toros, llevadas a cabo en la Plaza Multiusos y Cultural de la provincia.

La agenda inició a las 12:00 del mediodía con la tocada en el parque Eugenio Miches con la Banda Municipal, seguido de la tarde taurina y presentación del batallón del Liceo Sergio Augusto Beras y la Orquesta San Judas Tadeo de la Policía Nacional.

A las 9:00 de la noche, se disfrutará de la presentación de DJ Adoni y El Blachy en la tarima oficial. Además, debutará el Ángel Flip con el himno cultural “Torero”, invitado por la Hermandad de Fervorosos de la Santísima Cruz.

Debutará en tarima Ángel Flip con el himno cultural “Torero”, invitado por la Hermandad de Fervorosos de la Santísima Cruz.Fuente externa

Para el sábado 2, se continúa con la tocada en el parque Eugenio Miches con la Banda Municipal a las 12:00 del mediodía; a la 1:00 de la tarde, la fiesta popular en el barrio El Rincón con la Orquesta Banda Brava. A las 3:00 de la tarde, será la presentación de exhibición de la Armada Dominicana en la Plaza Multiusos.

Seguido de la tarde taurina, con la exhibición de caballos de paso fino de Higüey, y termina el día con la presentación artística en la tarima oficial.

Día de la Patrona de la santísima Cruz

El domingo 3 de mayo, es el día de la Patrona de la Santísima Cruz, motivo de las patronales seibanas. Para este día solo está pautada la presentación artística en la tarima oficial con el merenguero típico Krisspy.

El día 4, corridas de toros, presentación del batallón de la Escuela Eloina Constanzo y presentación artística en tarima.

El 5 de mayo, a partir de las 4:00 de la tarde, serán las corridas de toro y a las 8:00 de la noche, baile de atabales en el sector Los Hoyitos.

Las tardes taurinas iniciarán la agenda del día 6, a partir de las 4:00 de la tarde, y finalizan con la presentación en tarima del bachatero Allendi.

Para el 7 de mayo, las corridas de toros inician a las 4:00 de la tarde, seguido de la presentación artística de La Perversa.

El día 8 también incluirá corridas de toros y presentación artística.

El sábado 9, a partir de las 3:00 de la tarde, será el desfile de caballería del Ejército Nacional, caballistas de El Seibo y otros. Las corridas de toros serán a las 4:00 de la tarde y en la noche presentación artística.

De igual forma, la tarde taurina será a las 4:00 de la tarde este último día de fiestas patronales y a las 9:00 de la noche presentación de un artista en tarima oficial.