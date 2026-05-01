El derecho Brandon Woodruff ingresa a la lista de lesionados

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Brandon Woodruff, fue colocado en la lista de lesionados un día después de que una disminución en su velocidad lo obligara a abandonar un juego en la segunda entrada.

Los Cerveceros anunciaron el viernes que el dos veces All-Star fue incluido en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el hombro derecho. Los Cerveceros llamaron al lanzador derecho Easton McGee de la filial Triple-A de Nashville antes de comenzar una serie de tres juegos contra los Nacionales de Washington.

Ninguno de los 21 lanzamientos que Woodruff realizó superó las 86.9 mph en la victoria de los Brewers por 13-1 sobre los Arizona Diamondbacks el jueves. La velocidad promedio de la recta de Woodruff en ese partido fue de 85.4 mph, muy por debajo de su promedio de temporada de 92.5 mph.

Woodruff tenía la cuenta en 1-0 contra Nolan Arenado en la segunda entrada cuando los entrenadores y el personal de preparación física de los Brewers fueron a revisarlo. En ese momento, Woodruff abandonó el partido.

“No siente que esté lesionado”, dijo Murphy después del partido del jueves. “Dijo: ‘Tengo el brazo entumecido. No sale nada’. Creo que debemos ser muy cautelosos”.

Esto representa el último revés relacionado con lesiones para el lanzador diestro de 33 años, cuya bola rápida promediaba alrededor de 96 mph tan recientemente como en 2023.

Woodruff sufrió una distensión en el dorsal ancho que le impidió lanzar en la postemporada durante la trayectoria de Milwaukee hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el año pasado. Esa lesión no le impidió comenzar esta temporada a tiempo.

Se sometió a una cirugía de hombro después de la temporada 2023 y no lanzó en absoluto en 2024, pero regresó a mediados de la temporada pasada y tuvo un récord de 7-2 con una efectividad de 3.20 en 12 aperturas.

Woodruff tiene un récord de 2-1 con una efectividad de 3.60 en seis aperturas este año. Woodruff ha pasado toda su carrera con Milwaukee y aceptó una oferta calificada de $22,025,000 para permanecer con los Brewers esta temporada en lugar de convertirse en agente libre.

McGee, de 28 años, ha lanzado una entrada sin permitir carreras para Milwaukee esta temporada. Tiene un récord de 3-1 con una efectividad de 6.39 en ocho juegos con Nashville.