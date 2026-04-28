Registran huelgas en localidades del país

La provincia de San Juan de la Maguana acogió en su totalidad el llamado a huelga por 24 horas convocada por el movimiento Suroeste Unidos por el Agua y la Vida, en rechazo a las pretensiones de la empresa Gold Quest de explotar una mina de oro en la Cordillera Central.

Mientras, en el municipio de Villa Bisonó (Navarrete) amaneció ayer bajo un amplio despliegue de militares y policías, durante el paro de 24 horas convocado por la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, en reclamo al cumplimiento de promesas gubernamentales y la ejecución de obras en la región Norte del país.

Entretanto, en Sabaneta y en Juan de Herrera, en la provincia San Juan, se registraron enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes, varios de los cuales fueron apresados.

La protesta fue en oposición al proyecto en la loma Los Romeros, zona donde nacen las aguas del río San Juan, considerado vital para la producción agrícola del denominado “Granero del Sur”.

El periodista Rafael Méndez confirmó vía telefónica que las actividades en la provincia se paralizaron en su totalidad.

“El paro se cumple en un 100%, con el cierre del comercio, las labores educativas, el transporte y demás actividades”, expresó.

Indicó que solo algunas bancas de lotería intentaron operar, pero fueron obligadas a cerrar por ciudadanos que respaldaron la jornada.

Méndez, también director del portal El Fogón de San Juan, informó que en algunos sectores quemaron neumáticos.

La protesta, que inició a las seis de la mañana de este lunes, se extenderá hasta la misma hora del martes, con un amplio respaldo de la población.

Diversos sectores han expresado su rechazo a la explotación minera en la zona, alegando que afectaría las fuentes hídricas que irrigan el valle de San Juan, uno de los principales polos agrícolas del país.

en navarrete

En Villa Bisonó (Navarrete), a pesar de la convocatoria, el tránsito en la zona se mantuvo fluyendo con normalidad, incluyendo la circulación hacia y desde la Línea Noroeste, uno de los puntos clave de conexión vial en el país.

La jornada de protesta, iniciada también a las 6:00 de la mañana de ayer, se extenderá hasta hoy e incluye movilizaciones en localidades como San Francisco de Macorís, Moca, Canca La Reina, Licey al Medio y el propio municipio de Navarrete.

En cuanto a las actividades comerciales, se observó que aproximadamente un 90% de los establecimientos en Navarrete habían abierto sus puertas, manteniendo el dinamismo económico en gran medida.

Sin embargo, la docencia fue suspendida en los centros educativos, acatando el llamado a paro en el sector educativo.

Los organizadores de la protesta denunciaron una creciente crisis económica y social, señalando el aumento sostenido del costo de la vida en contraste con los bajos salarios que perciben amplios sectores de la población.

Advirtieron sobre la precariedad en el acceso a servicios básicos, lo que, aseguran, ha provocado un incremento en los niveles de pobreza y ha deteriorado significativamente la calidad de vida de trabajadores, técnicos, profesionales y sectores de clase media.

Los manifestantes enfatizaron que los barrios más vulnerables son los más afectados por esta situación, enfrentando con mayor intensidad las consecuencias de la crisis.