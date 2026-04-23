Persiste crisis en suministro de agua en sectores de Santiago

La crisis en el suministro de agua potable continúa afectando sectores de Santiago, donde moradores aseguran pasar días e incluso semanas sin recibir el servicio.

Residentes del ensanche Espaillat, ensanche Bermúdez y Villa Gloria denunciaron que la distribución sigue siendo irregular, con lapsos de hasta dos semanas sin agua.

“Aquí dura hasta un mes y cuando la mandan es un día y de madrugada como para que no la cojan”, expresó Mariano Peralta, comunitario del ensanche Espaillat.

En contraste con lo informado por el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, los afectados aseguran que no han recibido el abastecimiento mediante camiones cisterna que la institución había anunciado para mitigar la situación.

Asimismo, señalaron que el costo del agua suplida de manera privada representa una carga económica significativa.

“Yo pago 2,600 pesos por camión porque es alguien de confianza, pero normalmente son 3,000”, indicó el residente identificado como El Gringo. En La Herradura, el ciudadano Carlos Rodríguez, afirmó que lleva 17 días sin servicio, lo que le ha obligado a comprar agua de forma constante.

“Compramos casi cuatro botellones diarios a 80 pesos para cuatro personas. De ahí usamos para cocinar y bañarnos; no se ha lavado desde entonces”, sostuvo.

Situación similar se registra en Villa Gloria, en Cienfuegos, donde María Teresa Céspedes aseguró tener entre siete y ocho días sin agua, sin recibir asistencia de camiones cisterna.

“Nos toca aguantar lo poco que tenemos en los tinacos, pero el que no tiene compra botellones o pide cubos”, explicó.