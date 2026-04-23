Fuertes aguaceros se han registrado en La Vega y en Puerto Plata

Fuertes lluvias registradas la tarde-noche de ayer marte, provocaron grandes inundaciones en las provincias de La Vega y Puerto Plata dejando algunas viviendas impactadas.

Varios sectores de La Vega quedaron inundados tras el colapso del sistema de drenaje pluvial. En el sector María Auxiliadora desde la calle 10 hasta la 5, se reportaron inundaciones debido al colapso parcial del drenaje, lo que según los comunitarios viene afectando desde hace años.

En el caso del sector Nápoles de la misma ciudad, resultó afectado por el fuerte aguaceros con varias viviendas que fueron impactadas por el agua; en el sector de Palmarito se registraron inundaciones donde los comunitarios manifestaron su indignación por la falta de respuestas de las autoridades.

Asimismo, la avenida Imbert resultó con inundación por la acumulación de agua, así como otros sectores que aunque resultaron afectados en menor magnitud, también sufrieron los efectos de las lluvias.

En el caso de Puerto Plata, de acuerdo con el director de la Defensa Civil, Whascar García, las lluvias no tuvieron repercusiones en viviendas, hubo deslizamientos de tierra, crecida de ríos y cañadas en la madrugada, pero sin personas afectadas.

Indico, además, que aunque las calles o sectores pudieron experimentar un aumento de agua, el nivel de esta bajo rápido, además, exhorta a la población mantenerse alejados de lugares vulnerables.