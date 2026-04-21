Obras Públicas busca solución definitiva a deslizamientos en carretera de Ocoa

Ayer lunes continuaron los trabajos de estabilización en el kilómetro 4.5 de la carretera Ocoa-Cruce de Ocoa, vía que conecta con la carretera Sánchez.

Según informó la constructora Estrella, las labores buscan mantener el flujo vehicular tras los deslizamientos agravados por las lluvias de las últimas tres semanas.

Actualmente, solo se permite el paso de vehículos livianos, quedando estrictamente prohibido el tránsito de equipos pesados y camiones de combustible. Por motivos de seguridad, el paso se cierra totalmente desde las 11:00 p. m. hasta las 7:00 a. m. del día siguiente.

La constructora señaló que el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) ya instruyó la evaluación de alternativas para una solución definitiva.

Al respecto, sectores sociales y profesionales, como el periodista Fabián Díaz Casado, sugieren que la solución real es construir un nuevo tramo que evite las zonas más vulnerables.

La carretera, inaugurada en 2013, presenta unos 13 puntos críticos, siendo el socavón de la Vuelta de la Paloma uno de los más peligrosos, donde ya se ha habilitado una vía alterna.