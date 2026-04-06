Aguas Calientes: el paraíso natural de Sajoma que hoy luce abandonado

Desde la montaña brota un manantial de aguas azufradas a altas temperaturas, un fenómeno que muchos vinculan con beneficios para la piel y otros disfrutan como un jacuzzi natural en medio del bosque.

El complejo fue diseñado con dos piscinas: una alimentada por estas aguas termales y otra con agua a temperatura ambiente.

Además, cuenta con una salida directa al río Bao, uno de los afluentes más caudalosos de Santiago y vital para el acueducto Cibao Central.

En 2015, este escenario se convirtió en la base para proyectar a San José de las Matas (Sajoma) como un destino ecoturístico emblemático.

Aguas Calientes formó parte de un circuito que incluía los parques Arroyo Hondo y La Ventana, desarrollados bajo un plan que buscaba dinamizar la economía local.

La inversión superó los 70 millones de pesos, destinados a la construcción de senderos elevados, miradores, cafeterías y un icónico puente colgante. En sus inicios, la singularidad de sus aguas impulsó una alta afluencia de visitantes.

"Aquí siempre venían muchas personas de distintos puntos del país para bañarse en las termas", asegura Fausto Tavarez, comunitario de la zona.

Un parque marcado por el olvido

Hoy, a once años de su inauguración, el complejo luce en total deterioro. Al llegar, lo primero que recibe al visitante es una cinta amarilla de peligro. Según los comunitarios, el parque permanece cerrado desde hace aproximadamente tres años. El desbordamiento del río y la falta de mantenimiento aceleraron su colapso.

El abandono es evidente: las piscinas están vacías y dañadas, aunque el sistema que regula el flujo del manantial aún funciona. Los senderos de madera están podridos o derrumbados, impidiendo el paso seguro.

El puente colgante está inutilizado por el mal estado de sus tablones y bases. La vegetación ha devorado los accesos y las antiguas cafeterías están reducidas a escombros.

El cierre no fue una decisión administrativa, sino una consecuencia de una infraestructura que hoy representa un riesgo mortal.

"Sajoma tiene muchos puntos de interés, sin embargo, desde la pandemia esta zona ha estado abandonada. Aquí no llega la inversión", explica Tavarez, quien lamenta que hoy solo asista el 10% de los visitantes que solían acudir.

Promesas sin ejecución

El futuro de Aguas Calientes es incierto. Pese a que el manantial sigue brotando, la estructura que lo rodea se desmorona.

El pasado 17 de febrero, el alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes, informó que el Gobierno Central aprobó un presupuesto de RD$13, 314,000.00 para la rehabilitación de los parques Aguas Calientes, Arroyo Hondo y La Ventana.

Según una comunicación del director de Presupuesto, José Rijo, los fondos especiales autorizados por el presidente Abinader están disponibles desde febrero.

Sin embargo, a la fecha, no se ha iniciado ninguna intervención concreta en la zona, dejando el recurso natural a merced del tiempo.