Policía identifica y persigue a hombre acusado de ultimar a su pareja en Villa Altagracia

La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de un hombre señalado como responsable de causarle la muerte a su pareja sentimental, en un hecho ocurrido el pasado 4 de abril en el sector La Torre, municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

La víctima fue identificada como Esmirna Yanet Lorenzo Mieses, de 30 años, quien falleció a consecuencia de heridas provocadas con un arma blanca.

El presunto agresor, identificado como Alberto García García (a) “Moreno”, se encuentra prófugo, por lo que equipos especializados de investigación y búsqueda trabajan de manera intensiva para dar con su paradero.

La institución del orden precisó que el caso se encuentra bajo investigación, mientras se continúan agotando todos los recursos necesarios para su pronta captura y sometimiento a la justicia.