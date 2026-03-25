Policía apresa dos hombres implicados en muerte de ciudadano canadiense en Puerto Plata

La Policía Nacional informó sobre la captura de dos hombres señalados como los presuntos responsables de la muerte del ciudadano canadiense, Tristan Primeaun-Pointras, de 19 años, ocurrida la madrugada del pasado 23 de marzo de 2026 en la carretera Puerto Plata–Maimón.

De acuerdo con el informe preliminar, el joven, quien se encontraba hospedado temporalmente en un hotel, falleció a causa de una herida por proyectil de arma de fuego, según el acta de levantamiento correspondiente.

Como resultado de las investigaciones fueron identificados y detenido, Jordi Yúnior Severiano, de 23 años, y Rangel Merete Rodríguez, de 30, quienes fueron reconocidos por un hermano de la víctima, quien le acompañaba al momento del hecho.

Las indagatorias señalan que el suceso ocurrió cuando la víctima y su acompañante se desplazaban desde un establecimiento de comida hacia un hotel de la zona, siendo interceptados por los presuntos agresores con fines de despojo.

En esas circunstancias, uno de los detenidos habría realizado el disparo que provocó la herida mortal, mientras ambos se trasladaban en una motocicleta.

La institución del orden indicó que los detenidos se encuentran bajo custodia y serán sometidos a la justicia en las próximas horas, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer en su totalidad las circunstancias del caso.

El proceso investigativo está a cargo de oficiales de la Policía Nacional, quienes mantienen activas las labores correspondientes para garantizar que el hecho no quede impune.

Acusados de homicidio.Fuente Externa

Arresto en flagrancia

La Policía indicó que ambos hombres, señalados en la muerte del ciudadano canadiense, fueron apresados en flagrante delito en Puerto Plata posterior a los hechos en momento que se desplazaban abordo de la motocicleta Z3000, modelo CG, blanca, placa K1686385, por la avenida Puerto Plata-Navarrete.

En esa intervención, se les ocupó un bulto pequeño, azul, conteniendo en su interior más de 90 porciones de un vegetal verdoso, presumiblemente marihuana, y la suma RD $905 pesos en efectivo.