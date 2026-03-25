Colmados incrementan precios de artículos alimenticios en Barahona

Las familias en la provincia de Barahona han comenzado a manifestar su preocupación por los aumentos registrados en los artículos de mayor consumo en colmados de distintos barrios.

De acuerdo con un recorrido realizado por este medio los productos comercializados en las tradicionales “pulperías” han experimentado incrementos que oscilan entre RD$5 y RD$10, principalmente en el sobre de café, según reportes obtenidos por LISTÍN DIARIO.

Entre los comestibles más consumidos que han registrado alzas figuran la sopita, arroz, aceite, habichuelas, café, azúcar, salsa de tomate, mantequilla, pastas alimenticias, huevos y harinas, tanto de maíz como de trigo.

Uno de los aumentos más recientes corresponde al café, cuyo precio pasó de RD$30 a RD$35 por sobre desde este lunes.

Otros productos, aunque no han subido de forma inmediata, ya se comercializan a precios elevados desde hace meses, con la expectativa de que continúen en ascenso.

Gladys Corniel, quien recientemente comenzó a recibir una pensión tras un reportaje publicado por LISTÍN DIARIO, expresó su preocupación por el encarecimiento del café, al advertir que si el producto alcanza los RD$50 por sobre, dejaría de consumirlo.

precios de los productos

Durante el recorrido por sectores como: Palmarito, Camboya, Pueblo Nuevo, Los Cabareces, Alto Velo, Savica y Enriquillo, se puede constatar que los precios presentan variaciones.

Actualmente, el café se vende entre RD$35 (marca Tinto) y RD$40 (marca Santo Domingo). La unidad de sopita se comercializa a RD$5 y en oferta de dos por RD$25, mientras que el arroz se vende a RD$40 las 16 onzas.

Los aceites comestibles se ofertan entre RD$30 y RD$35 el sobre; las habichuelas alcanzan los RD$65 la libra; el azúcar se vende a RD$40; la salsa de tomate entre RD$15 y RD$20, al igual que la mantequilla.

En tanto, las pastas alimenticias se comercializan a RD$40, los huevos a RD$10 la unidad o dos por RD$25, y las harinas (de maíz y trigo) oscilan entre RD$30 y RD$35, dependiendo del formato.

Asimismo, una libra de pollo se vende en RD$85 en colmados de barrios, dependiendo de la ubicación, mientras que en el mercado público se comercializa a RD$82, según explicó el propietario de la “Pollera Maikel”, ubicada en el sector Palmarito.