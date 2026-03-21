Exigen justicia por muerte de joven de 21 que fue atropellado por camión en Moca

La muerte de un joven de 21 años ha causado consternación en Moca, provincia Espaillat, luego de que fuera atropellado por un camión de volteo cuyo conductor, según testigos, abandonó la escena sin presentarse ante las autoridades.

A diez días del hecho, familiares y comunitarios exigen justicia mientras denuncian negligencia, versiones contradictorias y la falta de respuesta oficial.

El hecho ocurrió la tarde del 11 de marzo de 2026, entre las 3:30 y 4:00 p. m., en el cruce de Chero, en Moca, provincia Espaillat. La víctima fue identificada como Luis Yandel Germosén Rojas, de 21 años, quien se desplazaba como pasajero en una motocicleta rumbo a su lugar de trabajo.

Según versiones de testigos y grabaciones, ambos se encontraban detenidos en medio de un congestionamiento vehicular provocado por los trabajos de construcción de la circunvalación, cuando un camión de volteo marca Shacman impactó la motocicleta por detrás.

De acuerdo con los relatos, el joven cayó al pavimento y fue arrollado por las ruedas delanteras y traseras del vehículo pesado, lo que le provocó heridas mortales; el otro joven no resultó herido. Testigos aseguran que el conductor no se detuvo tras el impacto y, pese a ser alertado por personas de la comunidad, continuó la marcha e incluso habría acelerado para abandonar el lugar.

El joven fue auxiliado por comunitarios y trasladado posteriormente al Hospital Dr. Toribio Bencosme por una unidad del Sistema 911, que, según denunciaron, tardó aproximadamente 30 minutos en llegar. Posteriormente, falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Familiares indicaron que el presunto conductor fue identificado como Jean C. Franco Álvarez, quien habría estado al volante de un camión perteneciente a la empresa Consorcio Rylco y Asociados. Testigos de la escena afirman haberle dicho al conductor que se detuviera, ya que había impactado a dos personas; sin embargo, el individuo no se detuvo.

De esta manera, fuentes cercanas indicaron que el conductor ya habría sido señalado en incidentes anteriores; en El Seibo ocurrió lo mismo y la empresa tenía el conocimiento. Denunciaron que la versión ofrecida por el conductor, en la que señala que la motocicleta impactó el camión por detrás, contradice lo captado por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa el impacto ocurrido.

El fallecido dejó tres hijos menores: dos niñas y un varón. Como muestra de reclamo, familiares, amigos y comunitarios realizaron un encendido de velas en el sector Las Flores, exigiendo justicia y que el responsable enfrente las consecuencias legales. El caso es representado legalmente por el abogado Carlos López, mientras la comunidad permanece a la espera de que las autoridades ofrezcan una respuesta clara sobre lo ocurrido.