Aguaceros persistirán durante la noche de este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) afirmó que los aguaceros que han afectado en varias comunidades persistirán durante la noche de este sábado.

Así lo indicó el más reciente reporte de la referida entidad meteorológica, en el que se afirmó que “se han mantenido aumentos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes localmente, acompañados de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento”.

Igualmente, las autoridades pronosticaron que estos efectos se sentirán en Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Barahona, Pedernales, Azua, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.

“Dichas precipitaciones continuarán ocurriendo durante el resto de la tarde, pudiendo desplazarse hacia otras áreas cercanas hasta las primeras horas de la noche, debido a los efectos directos de un frente frío y la incidencia de una vaguada”, leía parte del reporte.

Sin embargo, el Indomet previó que, para este domingo, el sistema frontal y la vaguada se alejen gradualmente del país, por lo que predominará un ambiente “más estable, que favorecerá una disminución significativa de las precipitaciones”.

ALERTAS DEL COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), durante el mediodía, colocó nueve provincias en alerta verde y cuatro en alerta amarilla, por la incidencia de un sistema frontal ubicado al noroeste del país y una vaguada.

El COE apuntó que se encuentran en alerta amarilla las provincias Monte Cristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez.

Mientras que en alerta verde están Puerto Plata, Elías Piña, Distrito Nacional, Santo Domingo, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís y La Altagracia.