Anuncian por cuarta vez plan para terminar Cuartel de Bomberos Santiago

La Alcaldía de Santiago, en conjunto con el Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos, anunciaron este miércoles el inicio definitivo de los trabajos de la culminación de la Estación Central de los Bomberos de Santiago, obra que lleva más de 15 años paralizada.

Esta es la cuarta ocasión en que la Alcaldía afirma comenzar con la intervención de esta estación, ubicada en el sector El Dorado II de esta ciudad.

Luis Lora, presidente del Patronato, indicó que una vez la edificación fue asignada y licitada, se realizó una inspección, en la que determinaron que debían profundizar más en las evaluaciones, antes de empezar formalmente.

Bajo acuerdo con el contratista de la obra, determinaron buscar a una persona con mayor expertis para realizar una serie de evaluaciones que iban desde la parte estructural hasta el suelo, resultando entre los hallazgos, un drenaje pluvial o cañada que había incidido de manera negativa en el terreno, a través del tiempo.

Antonio Rodríguez, ingeniero encargado de la obra, indicó que se enfocarán en reforzar los elementos estructurales del edificio sobre todo en efectos sísmicos, la intervención del suelo con inyecciones de agua, arena y cemento debajo de la zapata que ya existe y la cañada que infiltra agua a la infraestructura, y produce corrosión en el acero y el hormigón que allí se usarán.

Aseguró que ya cuentan con los insumos necesarios para dar inicio definitivo a la culminación de tan esperada estación de Bomberos, y que, aunque no se tiene una fecha específica para comenzar los trabajos, se espera empezar en estas próximas semanas.

Por su parte, Lora explicó que la inspección que se realizó cuando la Alcaldía dio el primer picazo en septiembre de 2025, se hizo bajo la normativa que estaba vigente en el momento, sin embargo, dicho reglamento fue cambiado recientemente, por lo que entendieron que debían realizar las evaluaciones de acuerdo a las normas actuales.

Anteriores anuncios

El 12 de julio de 2024, el lcalde Ulises Rodríguez anunció la finalización del edificio central del Cuerpo de Bomberos de Santiago, afirmando que esta era una obra que había sido iniciada hacía décadas, pero que había “permanecido inacabada debido a problemas de gestión en administraciones previas”.

Luego, un año después, el 4 de julio de 2025, Rodríguez aseguró que en aproximadamente tres semanas sería adjudicada la licitación y de inmediato se iniciarán los trabajos para la culminación de la estación.

El 8 de septiembre de 2025, la alcaldía de Santiago anunció que, al día siguiente, realizaría al acto del primer picazo para la reanudación de la construcción de la estación.

En el acto, el alcalde Rodríguez expresó que, desde que asumió el cabildo, establecieron que trabajarían en las obras que se encontraban inconclusas en la ciudad, como lo era la terminación de esta estación, donde manifestó que “con hechos y no con palabras”, demostrarían que sí se puede llevar a cabo la terminación de esta moderna infraestructura.

En septiembre de 2025, Lora calificó la reanudación de la obra como un ejemplo de “la voluntad de hacer las cosas”, señalando que este no es un compromiso exclusivo de la gestión actual, sino que se trata de una promesa de campaña asumida por el alcalde.

“Nosotros agradecemos esta iniciativa como patronato de bomberos”, había dicho el presidente del Patronato de los Bomberos de Santiago.