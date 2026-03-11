Mueren dos jóvenes al enfrentarse entre sí durante un presunto asalto en Barahona

Dos jóvenes, uno haitiano y el otro dominicano, murieron la madrugada de este miércoles, tras enfrentarse en medio de un presunto intento de asalto, en la entrada del sector “Mundito”, en la comunidad de Santa Elena, provincia Barahona.

De acuerdo con informaciones obtenidas, el dominicano habría disparado contra el extranjero, durante el asalto, por lo que éste, tras resultar herido, se defendió con un machete que portaba, logrando herir mortalmente.

El hombre haitiano también falleció a consecuencia de dos disparos que le infirió el dominicano.

Ambos cuerpos quedaron tendidos en el lugar del hecho.

El extranjero, identificado solo como “Ole”, residía desde muy joven en la zona y, según versiones preliminares, habría sido atacado por un dominicano cuya identidad aún no ha sido establecida debido a que no portaba documentos al momento del suceso.

El fallecido de nacionalidad haitiana laboraba en la mina de larimar, ubicada en la localidad de Las Filipinas, en la zona costera de Barahona.

El alcalde pedáneo de la comunidad indicó que, de acuerdo con informaciones de residentes, el extranjero habría sido asaltado en al menos dos ocasiones anteriores por el mismo individuo.

Hasta el momento, no se han establecido con precisión las circunstancias en que ocurrió el hecho de violencia, el cual se suma a los episodios delictivos registrados en comunidades de la región Suroeste del país.

La Dirección Regional Sur de la Policía Nacional no había ofrecido, información ni se tiene una versión oficial sobre lo sucedido, lo cual preocupa a comunitarios de la zona.

Aplazan conocimiento de coerción a implicados en Panthera 7 por muerte de José Rafael Ariza Lea también

Este medio intentó comunicarse en varias ocasiones con el vocero de la institución en Barahona, el sargento Manuel Argenis Rubio, para obtener detalles del caso, pero las llamadas no fueron respondidas ni devueltas.