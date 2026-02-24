Policlínica de Las Cabuyas en La Vega, espera auxilio de las autoridades

Abandonada se encuentra desde hace dos años la Unidad de Atención Primaria (UNAP) de la comunidad de Las Cabuyas, en La Vega.

Tuberías rotas, sin piso, con algunas ventanas y en total deterioro como resultado a una promesa de mejora que nunca llegó.

Antes del cierre, la policlínica ofrecía servicios básicos de salud a más de 20 mil habitantes de la zona, quienes ahora deben trasladarse a otros municipios para recibir atención médica.

“Ella no estaba en muy mal estado, nosotros insistimos un poco para que vinieran y corrigieran una parte y que nos hicieran por lo menos dos consultorios más y agrandarla”, explicó Eddy Antonio Fernández, presidente de la junta de vecinos.

Fernández relató que, tras el anuncio de una supuesta intervención de emergencia que tomaría tres meses, las autoridades iniciaron los trabajos y luego abandonaron la obra.

“Tenían una emergencia que esto lo iban a arreglar en tres meses. Buscamos esa casa e hicimos todos los movimientos, porque esto dizque era para rápido y después que se alquiló la casa, vinieron y picaron y por aquí no ha vuelto a pasar nadie”, sostuvo.

La paralización de los trabajos ha obligado a los residentes a trasladarse hacia Villa Tapia o al municipio cabecera de La Vega para recibir atención médica, trayectos que toman entre 20 y 30 minutos y que implican gastos adicionales muy elevados.

“Aquí el que se corta tiene que ir a Villa Tapia o La Vega”, expresó Fernández, quien añadió que quienes no poseen vehículo propio deben pagar entre RD$800 y RD$1,000 para desplazarse.

Comunitarios señalaron que los estudiantes del Centro Educativo Las Cabuyas también se han visto afectados, ya que antes recibían atención inmediata en la policlínica debido a su cercanía, si se presentaba una situación.

“Hay mucha gente afectada, los mismos estudiantes cada vez que caían enfermos los llevaban para allá y vean donde están ahora que no caben”, manifestó otro residente.