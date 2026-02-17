Fuerzas Armadas llevan operativo médico y de acción cívica a la frontera

El Ministerio de Defensa (MIDE), en conjunto con la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA) y en colaboración con el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas (HUDCFFAA), llevaron a cabo un amplio operativo médico y de acción cívica en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco, beneficiando a 2,155 personas con atenciones de salud, entrega de medicamentos y asistencia social integral.

El acto contó con la presencia de la Gobernadora Provincial de Bahoruco, María Esther Medina; el senador Guillermo Lama Pérez; el General de Brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, ERD., presidente de la JRFPFFAA; el general de Brigada Freddy Soto Thormann, ERD., comandante de la 5ta. Brig. de Infantería del Ejército de República Dominicana con asiento en Barahona, el coronel médico Dr. Tomás R. Brache Ovalles, ERD., director del HUDCFFAA.

También participó el senador de la provincia Independencia, Dagoberto Rosario, así como del alcalde de Neyba, Yadel Suberví, y representantes del Servicio Nacional de Salud y del Hospital Provincial San Bartolomé, entre otras autoridades.

Uno de los momentos más significativos fue la llamada telefónica del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien, aunque no pudo asistir, envió un mensaje de cercanía y felicitación por el Día del Amor y la Amistad, reiterando su respaldo y asegurando la continuidad de estos operativos en beneficio de la población.

La jornada contó con la participación de más de 80 profesionales de la salud, quienes ofrecieron consultas en múltiples especialidades médicas, servicios odontológicos, pruebas diagnósticas y entrega gratuita de 7,820 medicamentos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población civil, así como de miembros activos, retirados y familiares de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, fueron entregados equipos ortopédicos, canastillas para embarazadas, raciones alimenticias y otras ayudas sociales, además de orientación sobre derechos y procesos administrativos relacionados con pensiones y asistencia.

Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso del HUDCFFAA con la atención médica humanizada, la protección social y el bienestar de las comunidades más vulnerables, fortaleciendo su misión de servicio a la nación y contribuyendo al desarrollo integral del país.