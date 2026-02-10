Apresan hombre en Baní por incurrir en maltrato animal en contra de perros callejeros

Agentes policiales en esta demarcación sureña, acompañados del Ministerio Público, apresaron a un hombre en el barrio Los Barracones y persiguen a otro que se dio a la fuga por dedicarse aquí al asesinato de perros relengos.

El Ministerio Publico de Peravia habría recibido la denuncia de dos hombres en Baní que supuestamente matan perros en zonas rurales de comunidades vecinas.

Se informó del apresamiento reciente de Ezequiel Veneis Moreno ("El Cazador"), mientras se persigue a David ("Mata Perro"), quien se habría dado a la fuga al enterarse que se le busca por denuncia en su contra por asesinar canes de forma violenta.

La fiscalía de Peravia ha abierto una investigación en contra de Mata Perro, por presunta violación a los artículos 3 numeral 5, 61 numeral 6 y 66 de la Ley de Protección Animal y tenencia responsable No.248-12, de agosto 2012.

También se le estaría persiguiendo por la imputación de Ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados en perjuicio del Estado dominicano.

A Mata Perro se le observa en un video colgado en redes sociales manipular un arma larga, tipo rifle, y dispararle en la cabeza de forma violenta a un can indefenso recostado en el suelo, que, hecha su último suspiro de vida en el lugar, luego de varios alaridos de dolor cuando el proyectil penetra su cráneo.

Asimismo, se le escucha decir en ese video que está matando a estos animales porque “le comen los chivos”, además refiere también que habría matado a otros perros en el distrito municipal de Villa Sombrero.

A El Cazador se le conocerá medida de coerción en las próximas horas, mientras el Ministerio Publico y Policía, persiguen con orden de arresto a Mata Perro.

Se espera que en las próximas horas también miembros de la Sociedad Protectora de Animales, interpongan querella formal en contra de estas dos personas por maltrato animal o crueldad animal.

La Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable en República Dominicana, sanciona el maltrato animal con penas que varían según la gravedad, incluyendo prisión de uno a seis meses y multas de 5 a 50 salarios mínimos, además de servicios comunitarios. Las penas se duplican en caso de reincidencia.