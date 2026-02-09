Abinader y ministro de Deportes Kelvin Cruz dejan inaugurados dos Polideportivos en Puerto Plata

Con una inversión de 76 millones de pesos, el presidente Luis Abinader encabezó, junto al ministro de Deportes Kelvin Cruz, la construcción de dos techados multiusos en Puerto Plata.

El ministro Kelvin Cruz destacó que es una revolución que vive el deporte en el país y que en el caso de Puerto Plata hay 7 multiusos entre los que se han inaugurado y los que están en construcción.

El Polideportivo del Club Gregorio Luperón con una inversión de RD$37,417,934.96 beneficia a cientos de deportistas de los sectores aledaños al club fundado en 1968.

Cruz calificó al presidente Abinader como el mayor impulsor del deporte y de la juventud por la inversión que viene haciendo en las instalaciones deportivas.

Posteriormente fue inaugurado el Polideportivo del Club Gustavo Behall, uno de los clubes deportivos más antiguos del país con más de 105 años de servicio a la comunidad, fundado el 16 de agosto de 1920, con una inversión de RD$38,618,916.75.

El presidente del Club Gregorio Luperón, Edgar Mirabel agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro Kelvin Cruz la obra que transforma significativamente la práctica deportiva en el club.

En ambos casos el ministro Kelvin Cruz dejó juramentados los miembros del Voluntariado que supervisará el mantenimiento de las instalaciones, integrado por el alcalde del municipio y dirigentes deportivos y culturales representativos de cada sector.

El presidente Luis Abinader estuvo acompañado de los ministros, José Ignacio Paliza de la Presidencia, David Collado de Turismo, la gobernadora Claritza Rochtte, la senadora Ginette Bournigal, el alcalde Roquelito García, el director del IDAC, Igor Rodríguez, el subdirector de Aduanas, Anulfo Pascual.