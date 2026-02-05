Formalizan préstamos por RD$50 millones a productores afectados por tormenta Melissa en Barahona

La sucursal del Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola) en Barahona informó que ha formalizado préstamos por más de RD$50 millones destinados principalmente a caficultores y productores agrícolas afectados por las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, registrada en octubre de 2025.

Así lo dio a conocer José López, gerente del Banco Agrícola en Barahona, quien explicó que la entidad financiera continúa recibiendo solicitudes de crédito de agricultores de la región que resultaron impactados por el fenómeno atmosférico.

De acuerdo con López, los financiamientos otorgados hasta el momento han estado dirigidos, en su mayoría, a los cultivos de café, plátano y aguacate, rubros que sufrieron daños significativos a causa de las intensas precipitaciones.

“El Banco Agrícola mantiene sus oficinas abiertas para atender las solicitudes de los productores afectados y continuar apoyando la recuperación del sector agropecuario en la zona”, expresó el funcionario.

Reclamos de productores

Se recuerda que productores de café y otros rubros agrícolas del municipio de Polo, en la provincia Barahona, denunciaron recientemente sentirse abandonados por el sector agropecuario del Gobierno, al asegurar que aún no han recibido las ayudas prometidas tras las pérdidas ocasionadas por la tormenta tropical Melissa.

Los agricultores señalaron que las lluvias provocaron la pérdida de alrededor del 80 % de la producción cafetalera, generando una grave crisis económica en decenas de familias que dependen directamente de esta actividad.

Indicaron que, luego del paso del fenómeno atmosférico, autoridades del sector les informaron que serían compensados con recursos económicos para la recuperación de sus cosechas, ayudas que —según afirmaron— aún no se han materializado.