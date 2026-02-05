Deterioro de centro para ciegos en Santiago

A raíz de la situación presentada por la directora general del Centro de Capacitación para Ciegos, (CECAPCI), Ana García, sobre un grave deterioro que presenta la estructura del edificio, una comisión conjunta de la Alcaldía y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), se trasladó al lugar para elaborar un informe preliminar donde evalúan y determinan el estado que presenta la infraestructura.

La comisión estuvo integrada por el ingeniero Ervin Vargas y la arquitecta Abigail Gómez, quienes determinaron que la estructura presenta un problema en cuanto a las columnas de la edificación, ya que están perdiendo capacidad de carga, situación que los llevó a determinar que la calidad de los hormigones no fueron los adecuados.

“Eso permitió humedad en las varillas, se están descomponiendo a un 15% de su capacidad en algunos de los puntos bajos y esto amerita un desalojo inmediato”, indicó Vargas.

El informe indica que las columnas presentan grietas verticales, desprendimiento del pañete y del hormigón, especialmente en la parte frontal del edificio. Según indica el experto, el nivel de riesgo es medio, el cual se debe enfrentar antes de que escale a un nivel más crítico.

“Esto podría combinarse ante la eventualidad de un pequeño evento sísmico, que no necesariamente debe ser de alta magnitud, lo que puede ir agravando porque ya la columna y los puntos a un metro más o menos del suelo se ve el franco deterioro y la mala calidad del hormigón”, expresó Vargas.

De acuerdo al experto se debe proceder con un segundo estudio, con una empresa privada y calificada y un profesional donde extraerán un testigo de hormigón para reconfirma la mala calidad de este y la resistencia.

Luego se crea una política del tipo de readecuación que se debe realizar para fines de reestructurar y devolver la capacidad de carga a las columnas, colocación adicional de varillas y corrección de los problemas de humedad.

