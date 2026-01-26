Comercios chinos en Santiago se saltan el cierre de negocios y optan por ventas vía Internet

Un recorrido de Listín Diario confirmó que, a pesar de los carteles de 'Obra Paralizada' impuestos por el MIVED, estos negocios mantienen ventas informales y entregas a domicilio, desafiando las normativas de seguridad y construcción que motivaron su cierre."

Pese a que los locales lucen carteles de “Obra Paralizada”, un recorrido de Listín Diario constató que la actividad no ha cesado del todo.

Y se constató que los establecimientos permanecen cerrados al público y señalizados con carteles del Ministerio de Viviendas y Edificaciones bajo la nota “Obra Paralizada”.

No obstante, comercios como Plaza Astro e Himalaya Supertienda continúan operando de manera virtual, según evidencian sus redes sociales, donde siguen promocionando y ofertando productos para entrega a domicilio.

Vecinos de la zona señalaron además que Himalaya Supertienda mantiene ventas presenciales de forma informal, pese a la clausura oficial del local.

“Tú vas por ahí por el lado y ellos te venden”, aseguró un residente del sector.

A estos comercios se suma Decoplax, la cual fue clausurada el 27 de agosto del año anterior, misma que no enfrenta por primera vez este tipo de sanción pues a finales de 2024 ya había sido paralizada por las autoridades cuando operaba bajo el nombre de “Ferretería La Mandarria”, también por irregularidades relacionadas con la normativa de construcción.

Motivo del cierre.

De acuerdo con las autoridades, los cuatro establecimientos fueron cerrados por violaciones a la Ley 687-82, así como a los reglamentos R-004 y R-021, los cuales regulan aspectos relacionados con la seguridad estructural, el uso adecuado de edificaciones comerciales y el cumplimiento de condiciones mínimas para la operación de locales abiertos al público.

¿Qué establecen reglamentos R-004 y R-021?

Entre otras cosas: Estos básicamente regulan el control, la inspección y la legalidad del proceso constructivo, obligación de supervisión técnica, persona responde legalmente por la ejecución, licencia de construcción vigente, qué se puede construir en cada zona y alturas máximas.

Estos cierres no solo han afectado directamente a los comercios sancionados, sino que ha tenido un impacto visible en los negocios del entorno.

“Yo tengo poco trabajando aquí, pero los más viejos dicen que cuando la tienda estaba abierta esto se mantenía full de clientes”, aseguró el empleado de un restaurante ubicado en las proximidades de Decoplax.

Por otro lado, consumidores consultados lamentaron la pérdida de espacios donde podían adquirir productos de uso cotidiano a precios accesibles.