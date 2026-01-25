Presentan en Baní "Plan de Desarrollo Sostenible de la Provincia Peravia 2025-2055"

En un entusiasta y concurrido acto y, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fue presentado formalmente a la sociedad banileja y al país el Plan de Desarrollo Sostenible de la Provincia Peravia 2025-2055.

El plan presentado tiene una proyección de ejecución a 30 años, según expuso en su discurso el senador Julito Fulcar, responsable y propulsor de esta iniciativa.

"Durante estos próximos 30 años el plan contempla seguir impulsando el desarrollo integral de la provincia Peravia, garantizando beneficios sostenibles para la presente y las futuras generaciones banilejas", explicó Fulcar.

Asimismo, agradeció a los organismos públicos y privados, sociales, comunitarios, grupos de profesionales y otros que participaron y han dado su apoyo en la elaboración de esta herramienta de trabajo.

“Con la entrega de este ambicioso Proyecto de Desarrollo Sostenible para nuestra provincia, sabemos que contraemos un serio compromiso para la presente generación que trasciende los mandatos de puestos congresuales y ejecutivos y que debe ser integrado por quienes tengan a su cargo el poder de decisión, ejecutando la voluntad auténticamente recabada y expresada de nuestras comunidades”, Destacó el senador Fulcar.

De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña, al dirigirse a los presentes, expresó el "alto honor" que representaba para ella poder participar de un evento tan importante por lo que representa para el desarrollo de esta localidad sureña.

Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana durante su discurso.Fuente externa

“Es un honor poder acompañar a este pueblo maravilloso en el lanzamiento de su plan, que es una expresión de una provincia, de un pueblo que entiende que el futuro se construye con la planificación”, manifestó Peña.

Mientras que la gobernadora provincial Yadira Báez, pidió al pueblo banilejo y a todos los sectores de la dinámica social, política, económica y cultural de la provincia Peravia, asumir este proyecto con entusiasmo, determinación y con mucha fe.

“Este instrumento arranca el verdadero progreso y desarrollo de nuestras comunidades”, comentó Baez.