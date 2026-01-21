Padre de Ramfis Trujillo se recupera en centro médico de Higüey tras desmayarse

Luis José Domínguez, de 93 años, padre de Ramfis Domínguez Trujillo, se encuentra recuperándose en un centro de salud, tras sufrir un desmayo durante la homilía del obispo de la Diócesis de La Altagracia de este 21 de enero en la Basílica de Higüey.

Domínguez sufrió un shock de hipoglucemia, por lo que fue atendido de inmediato por personal del operativo del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), quienes luego del protocolo, lo retiraron del lugar.

A pesar del desmayo, Domínguez fue recobrando el conocimiento y la orientación.

El imprevisto llamó la atención de la seguridad de la primera dama, Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña, empero no pasó a mayores.

Los agentes comprobaron el imprevisto y discretamente colaboraron para sacar el paciente del interior para que se proceda con su atención, sin alterar la solemnidad en el interior de la basílica.