Gripe, tos, fiebre: primera dama explica ausencia de Abinader en Basílica de Higüey

El presidente Luis Abinader amaneció este miércoles con un “virus gripal” que la ha provocado tos, fiebre a 38 grados Celsius y pérdida de energía en el cuerpo, según explicó la primera dama Raquel Arbaje, que descartó que sea influenza.

A esto se debe la ausencia del jefe del Estado a los actos tradicionales y la misa con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, celebrada en la Basílica de Higüey, al este del país.

“Tiene un virus gripal, que comenzó anoche con 38 y algo de fiebre. Estaba tosiendo. No me dejó dormir toda la noche”, detalló Arbaje a los periodistas cuando llegó al templo católico.

“(El presidente) me dijo hoy en la mañana: ‘Raquel, no tengo fuerzas’. Es un virus gripal que nos da a todos y que a veces tú pierdes la fuerza. No creo que se influenza, sino, un simple virus”, agregó.

Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña asistieron a la eucaristía en representación del mandatario.

El obispo Jesús Castro Marte ofició la misa del 21 de enero.

Allí también estuvo presente el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el expresidente Hipólito Mejía; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre

La celebración de este 21 de enero coincide con reparaciones y obras importantes en los alrededores de la Basílica para mejorar el turismo religioso, según constató Listín Diario.

Miles de feligreses se han desplazado a Higüey, al este del país, para participar en los actos por el Día de Nuestra Señora de la Altagracia.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo preventivo que incluye miles de voluntarios para evitar resguardar la vida de los feligreses.

hombre se desmaya

Un hombre sufrió un desmayo a pocos metros de la fila donde estaban sentadas la primera dama y la vicepresidenta, en momentos en que el obispo pronunciaba la homilía en la Basílica de Higüey.