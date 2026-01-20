La Plaza Multiusos y Cultural de El Seibo llevará el nombre del ingeniero Eduardo Martínez Lima

El presidente Luis Abinader designó con el nombre del ingeniero Eduardo Martínez Lima, la Plaza Multiusos y Cultural inaugurada por el gobierno, tomando en cuenta los méritos y aportes realizados por el alto ejecutivo de la empresa Central Romana Corporation.

La decisión del Jefe de Estado formaliza un pedido que se había realizado, luego de varias propuestas que analizaron diferentes nombres, validando lo justo y pertinente de la seleccionada, con la que a la vez, se hace honor a la contribuciones de la empresa azucarera, en la provincia..

El Primer Mandatario comunicó la decisión, a los principales ejecutivos de la empresa, encabezados por el hijo del extinto, ingeniero Eduardo Martínez Lima Gonzalvo, vicepresidente de Administración y Leo Matos, vicepresidente ejecutivo de la empresa, en el acto inaugural.

Martínez Lima, fue vicepresidente ejecutivo del Central Romana Corporation, operando desde la ciudad de La Romana, siendo parte de la Junta de Directores de Central Romana, de la cual era uno de sus miembros reconocidos.

Falleció de forma natural el 13 de julio del 2021 y por casi 55 años dedicó su vida, conocimientos y talento al crecimiento y desarrollo de la empresa, aportando a su impacto positivo en La Romana y la región Este, así como a los miles de colaboradores que trabajan en ella.

Previo a su fallecimiento, había aprobado la asignación de los terrenos, donde se levanta hoy la Plaza Multiusos y Cultural, luego de un pedido realizado por el doctor José López Larrache, vicepresidente de Salud de la Empresa, tras una conversación con el entonces presidente Danilo Medina, propiciada por el doctor Julio De Beras (Ulises) luego de un evento de AGANI en Higüey, donde se le solicitó la plaza para los seibanos, junto a una similar, aprobada para los higüeyanos.

En la ocasión, el Martinez Lima, dispuso que una comisión de la empresa, se desplazaran al lugar, a realizar las mediciones y comprobaciones de la factibilidad de los terrenos, para la anhelada obra.

En la medida en que se acercaban los días, para la inauguración de la anhelada obra, fue tomando cuerpo la propuesta de que llevará su nombre. El ingeniero Juan Manuel Nolasco, nativo de El Seibo, residente en La Romana y quien posee una fábrica de Tabacos, en la zona franca local, fue quien primero hizo pública, la propuesta de que se designara con su nombre, tomando en cuenta sus méritos.

La valoración, también tomó en cuenta los aportes de ceder los animales para las Corridas de Toros y otras contribuciones, que realiza la empresa a la provincia, desde hace muchos años, en los que se relaciona con los seibanos y posee propiedades e intereses en la comarca.

A Eduardo Martínez Lima le sobreviven su esposa Jeannette, sus hijos Johanna, Eduardo, y Alejandro, así como sus nietas y nieto, quienes han seguido su legado, compromiso, lealtad y ejemplo como hombre probó, consagrado y visionario. Su hijo Eduardo, es ingeniero químico al igual que su padre.

Oportunamente el Poder Ejecutivo dará a conocer los detalles para la colocación de una tarja y otros protocolos, sin embargo el propio presidente Luis Abinader invitó a los ejecutivos, Eduardo Martínez Lima y Leo Matos, a realizar el corte de la cinta para dejar formalmente inaugurada la obra, junto al ministro David Collado y autoridades locales.

Su trayectoria

Eduardo Martínez Lima nació en la provincia de Matanzas, Cuba, el 9 de febrero del año 1941. Se dedicó a vivir y trabajar en esta tierra y se naturalizó como dominicano. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Estatal de Louisiana, realizando luego un post-grado en Economía y Finanzas.

Ingresó a Central Romana como ingeniero químico de la factoría, ocupando luego la posición de superintendente de producción. Unos años más tarde fue promovido a vicepresidente de Producción y Planificación en la compañía.

Al asumir como Vicepresidente Ejecutivo forma parte como miembro en la Junta de Directores de Central Romana, ocupando el cargo de presidente en las siguientes empresas afiliadas a la corporación: Costasur Dominicana, Operadora Zona Franca Romana SRL, Administradora Fondo de Pensiones Romana, y de Airport Management Services, que opera el Aeropuerto Internacional de La Romana.